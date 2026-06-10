Tokyo : Le ministre Baïramov évoque le processus de normalisation des relations avec l'Arménie

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Mercredi 10 juin, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré des membres de la Ligue d'amitié interparlementaire Japon-Azerbaïdjan dans le cadre de sa visite officielle à Tokyo.

Lors de la rencontre, un large échange de vues a eu lieu sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Japon. Dans ce contexte, l'importance des consultations politiques, des mécanismes de la commission de coopération économique, des visites réciproques et des contacts à différents niveaux entre les deux pays pour renforcer davantage les liens bilatéraux a été mise en avant.

Il a été souligné que le Japon avait été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l’Azerbaïdjan et que la première visite officielle du Leader national Heydar Aliyev au Japon en 1998 avait constitué une étape importante dans le développement des relations azerbaïdjano-japonaises et avait donné une forte impulsion à l'expansion de la coopération politique et économique.

Le rôle de la coopération interparlementaire Azerbaïdjan-Japon a été évoqué. L’accent a été mis sur l'importance dans ce sens du Groupe de travail interparlementaire azerbaïdjano-japonais opérant au sein du Milli Medjlis et de la Ligue d'amitié Japon-Azerbaïdjan existant au sein du Parlement japonais.

La coopération dans la politique, l’économie, l’humanitaire, les énergies traditionnelles et renouvelables, le tourisme, l'éducation et d’autres domaines a fait l’objet d’un échange de vue.

Le ministre Baïramov a également fourni des informations détaillées sur l'histoire de l'occupation et du conflit passés, la situation post-conflit, le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et les mesures prises par son pays, les travaux de restauration et de construction à grande échelle effectués dans les territoires libérés, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la menace des mines.

Les parties ont également procédé à un échange de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, ainsi que la situation au Moyen-Orient.