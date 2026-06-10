Philippines: 45 morts et 17 disparus après un violent séisme dans le sud du pays

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Au moins 45 personnes ont été tuées, 17 portées disparues et 487 blessées après qu'un séisme de magnitude 7,8 qui a eu lieu lundi au large de la côte sud de l'île de Mindanao, aux Philippines, a indiqué mercredi le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC).

Le NDRRMC a indiqué que le séisme a touché plus de 33.000 foyers, soit près de 150.000 personnes, et que plus de 41.000 habitants ont été déplacés. En termes de dégâts matériels, 238 infrastructures au total, dont des hôpitaux, des écoles et des ponts, ont été endommagées, ainsi que près de 3.000 habitations.

Le conseil a ajouté que la secousse a été ressentie dans la majeure partie de Mindanao et dans certaines régions du centre des Philippines, et que plus de 1.700 répliques ont été enregistrées depuis la secousse principale. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans les zones touchées.

Les zones les plus touchées en termes de victimes, de déplacements de population et de dégâts aux habitations et aux infrastructures sont les provinces de Sarangani et de Cotabato du Sud, y compris la ville de General Santos, qui compte environ 700.000 habitants, a précisé le NDRRMC, ajoutant que les décès étaient dus à des glissements de terrain provoqués par le séisme, à des noyades et à des blessures causées par la chute ou l'effondrement de débris.

L'Institut philippin de vulcanologie et de sismologie a affirmé que ce séisme tectonique s'est produit à 07H37 heure locale, à une profondeur de 33km, avec un épicentre situé à 32km au sud-ouest de la côte de la ville de Maasim, dans la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. (Xinhua)