Bakou, 3 juillet, AZERTAC

La Chine soutient fermement l’agenda de paix proposé par l’Azerbaïdjan et considère comme inefficaces les intrigues géopolitiques visant à maintenir la confrontation.

C’est ce qui ressort de la « Déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre la République d’Azerbaïdjan et la République populaire de Chine » adoptée à Astana le 3 juillet.

Selon la déclaration, les parties soulignent que le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme constituent de graves menaces pour l'ensemble de la communauté internationale et nécessitent des efforts conjoints pour prévenir et combattre ces défis.

« Les parties continueront à se soutenir résolument sur la voie de développement choisie en fonction de leurs spécificités nationales et sont prêtes à coopérer pour parvenir au développement et à la prospérité communs. Les parties sont prêtes à maintenir des contacts étroits et une coordination sur les questions les plus importantes de sécurité nationale, régionale et mondiale, à renforcer la confiance et à empêcher toute force d'utiliser le territoire de leur État pour mener des actions contre l'autre partie », indique la déclaration.