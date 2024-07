L’Azerkosmos signe un mémorandum avec la société chinoise Star.vision

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

L’Azerkosmos a signé un mémorandum d'entente avec la société technologique chinoise Star.vision.

La cérémonie de signature s’est tenue dans le cadre de la visite de la délégation de la société chinoise en Azerbaïdjan. L'objectif principal du mémorandum est la coopération stratégique dans le domaine du développement et de l'application conjoints des algorithmes nécessaires aux tests de satellites et d'orbites, où sont appliquées les solutions d'intelligence artificielle développées par la Star.vision. Cela comprend également la mise en œuvre conjointe et le partage d’expertise sur des initiatives numériques de pointe visant à remodeler le paysage de l’observation de la Terre grâce à l’intelligence artificielle et à la technologie satellitaire.

Les parties ont également discuté d'autres questions d'intérêt mutuel. L’Azerkosmos a invité la Star.vision à la COP29 prévue en novembre à Bakou.