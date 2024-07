Les présidents turc et russe discutent des relations bilatérales

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré ce mercredi à Astana, la capitale du Kazakhstan, son homologue russe Vladimir Poutine. La rencontre s'est tenue en marge du 24e sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, selon l’agence de presse Anadolu.

Les deux présidents ont abordé la dernière situation dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que le conflit israélo-palestinien, la recherche d'une solution à la tension en Syrie, la lutte contre le terrorisme, précise la direction de la Communication de la Présidence turque dans un communiqué.

Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont également discuté des relations entre la Türkiye et la Russie, précise la même source.

Soulignant que la Türkiye continuera à œuvrer pour l'établissement de la paix dans sa région et dans le monde, Erdogan a rappelé la volonté d'Ankara de créer un terrain propice à la réconciliation pour mettre fin à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, d'abord par un cessez-le-feu, puis par la paix. Il a noté qu'une paix juste en mesure de satisfaire les deux parties est possible.