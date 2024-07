Antony Blinken : Il existe une opportunité exceptionnelle de parvenir à un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Washington, 2 juillet, AZERTAC

Il existe une opportunité exceptionnelle de parvenir à un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

C’est ce qui ressort de la déclaration du secrétaire d'État américain Antony Blinken, lors de son discours à l'Institut Brookings.

Il a déclaré que cet accord mettrait fin à un conflit qui dure depuis des décennies et créerait une grande opportunité en termes de relations économiques, de développement économique et de relations Est-Ouest et Nord-Sud.

« L'Azerbaïdjan a un rôle très important dans ce processus. Nous avons essayé de rapprocher l'Azerbaïdjan et l'Arménie d'un accord de paix en travaillant activement par la voie diplomatique. Nous avons mis en œuvre une coopération et une coordination étroites avec l'Union européenne dans ce domaine. Je pense que c'est vraiment possible. J'en ai parlé il y a environ une semaine avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Je pense que cela est possible et sert pleinement les intérêts de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, ainsi que de toute la région », a estimé Antony Blinken.

Melahet Nedjefova

Correspondante spéciale de l'AZERTAC

Washington