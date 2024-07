La Corée du Sud lancera un nouveau ministère pour agir contre la faible natalité et le vieillissement de la société

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

La Corée du Sud lancera un ministre de la Stratégie et de la Planification de la population pour mieux répondre au faible taux de natalité et au vieillissement rapide de la société, deux défis qui comptent désormais parmi les plus importants auxquels le pays est confronté, ont déclaré ce lundi des officiels, selon l’agence de presse Yonhap.

Le gouvernement a annoncé ce plan suite à des réunions de haut niveau avec le parti au pouvoir, précisant au passage qu'une révision de la loi sur l'organisation gouvernementale sera proposée dans le courant du mois pour permettre la création du ministère. S'il se concrétise, le nouveau ministère se focalisera sur la stratégie et la planification sur les questions relatives à la démographie, tels que la faible natalité, le vieillissement de la population, la main-d'œuvre et l'immigration, en agissant en tant que «tour de contrôle» sur ces thématiques.

Le ministère sera également responsable d'établir des politiques démographiques et des stratégies sur les moyen et long termes, et devrait hériter de tâches actuellement confiées aux ministères de la Santé et des Finances. Il sera aussi chargé d'affecter et de coordonner les budgets répartis dans plusieurs ministères concernés pour lutter contre le faible taux de natalité, selon les officiels.

Le chef du nouveau ministère assumera par ailleurs le rôle de vice-Premier ministre pour les affaires sociales, remplaçant ainsi un poste qui était jusqu'à présent occupé par le ministre de l'Education. Une fois lancé, le ministère projette de renforcer les campagnes et les promotions publiques pour répondre aux défis démographiques, et de mener des recherches et des analyses sur la démographie, ont ajouté les officiels.

Le gouvernement a prédit que le nouveau ministère pourrait entrer en fonction environ trois mois après l'adoption du projet de révision de loi, ce temps étant requis pour les procédures nécessaires telles que l'audition de confirmation au Parlement du ministre nominé. Le comité présidentiel sur la société âgée et la politique démographique sera également placé sous l'égide de ce nouveau ministère et s'appellera désormais «comité de réponse à la crise démographique».

Le plan de réorganisation du gouvernement a également inclus la création d'un nouveau poste de ministre des Affaires politiques, qui sera responsable d'améliorer la communication entre le gouvernement et l'Assemblée nationale et sera également membre du cabinet. Le plan de réorganisation n'a toutefois pas inclus l'abolition du ministère de l'Egalité hommes-femmes, malgré la promesse controversée du gouvernement d'éliminer ce ministère qui se focalise sur les droits des femmes.