Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Kirghizistan en Azerbaïdjan MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, lundi 1er juillet, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République kirghize en Azerbaïdjan, Maksat Mamytkanov.

L’ambassadeur a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le président de la République s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Maksat Mamytkanov a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président kirghiz Sadyr Japarov au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations et les meilleurs vœux de son homologue kirghiz et a demandé à l’ambassadeur de lui transmettre ses salutations.

Lors de l’entretien, le développement des relations entre les deux pays au niveau du partenariat stratégique a été évoqué avec satisfaction.

Le président azerbaïdjanais a dit que les relations bilatérales s’étaient considérablement développées et avaient atteint une étape qualitativement nouvelle ces dernières années, a abordé l’importance des visites mutuelles au niveau des chefs d’État et a souligné que les relations traditionnelles d’amitié et de fraternité s’étaient renforcées.

Le président Ilham Aliyev a évoqué avec satisfaction que d’importants projets étaient mis en œuvre entre les deux pays en matière de commerce, d’économie, d’investissements, de transport et dans d’autres domaines.

Le chef de l’Etat a présenté une fois de plus sa gratitude au président et au peuple du Kirghizistan, soulignant le projet de construction d’école du Kirghizistan dans la région d’Aghdam et le soutien au processus de construction, et l’a qualifié de démonstration des relations de fraternité.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu’il y avait de grands projets à réaliser pour étendre la coopération et s’est dit convaincu que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan continueraient à se renforcer.

Ilham Aliyev a déclaré que les dirigeants de l’Azerbaïdjan et du Kirghizistan avaient une volonté commune d’étendre la coopération économique et de réaliser le potentiel existant entre les deux pays frères.

Le président Ilham Aliyev a abordé la coopération des deux pays au sein de l’Organisation des États turciques, jugeant cette organisation comme une famille.

L’importance du sommet informel de l’Organisation des États turciques qui se tiendra pour la première fois à Choucha a été évoquée et l’importance du dialogue et des discussions entre les chefs d'État lors de cet événement a été soulignée au cours de la conversation.

Le président azerbaïdjanais a souhaité à l'ambassadeur plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, Maksat Mamytkanov s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer. Il a fait savoir que le président kirghiz lui avait donné des instructions relatives à l’expansion des relations et a assuré qu’il ne ménagerait pas ses efforts dans cette direction.

L’ambassadeur a évoqué le haut niveau d’interaction entre les deux pays, déclarant que les investissements importants de l’Azerbaïdjan au Kirghizstan contribuaient de manière significative au développement économique du pays.

Maksat Mamytkanov a souligné l’existence d’un grand potentiel pour renforcer encore plus la coopération, ajoutant que la relation existant entre les chefs d’État et leurs efforts avaient jeté les bases du développement réussi des liens bilatéraux.

Évoquant l’importance de la visite d’État du président kirghiz en Azerbaïdjan en avril dernier, l’ambassadeur a souligné que ce déplacement avait été très réussi et donnaient des résultats positifs.

Il a noté l’importance de la création du Fonds de développement Azerbaïdjan-Kirghizstan et de sa contribution au développement de la coopération entre les deux pays.

Maksat Mamytkanov a mentionné que la construction d’un hôtel cinq étoiles par l’Azerbaïdjan au bord du lac Issyk-Kul, au Kirghizstan, jouerait un rôle important dans le développement du secteur touristique du pays.

Le diplomate a exprimé sa gratitude pour le respect montré par l’Azerbaïdjan pour le patrimoine et la mémoire du célèbre écrivain kirghize Tchinguiz Aïtmatov, rappelant avec satisfaction le dévoilement d’un monument en l’honneur de l’éminent écrivain à Bakou lors de la visite d'État de Sadyr Japarov en Azerbaïdjan, avec la participation des présidents azerbaïdjanais et kirghiz.

Le président azerbaïdjanais a dit que Tchinguiz Aïtmatov est un enfant de l’ensemble de la civilisation turcique et jouissait d’une grande renommée dans le monde entier.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les opportunités d’initiatives conjointes entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizstan dans le cadre de la COP29.