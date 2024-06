La sonde chinoise Chang'e-6 collecte 1.935,3 grammes d'échantillons de la face cachée de la Lune VIDEO

Bakou, 28 juin, AZERTAC

La mission chinoise Chang'e-6 a collecté 1.935,3 grammes d'échantillons de la face cachée de la Lune, indique l’agence de presse Xinhua citant l'Administration spatiale nationale de Chine.

Les échantillons ont été transférés aux équipes de recherche chinoises lors d'une cérémonie tenue à Beijing.

Les chercheurs procéderont au stockage et au traitement des échantillons lunaires comme prévu et lanceront des travaux de recherche scientifique.

La capsule de retour de la sonde Chang'e-6, transportant les premiers échantillons au monde prélevés sur la face cachée de la Lune, a atterri le 25 juin dans la région autonome de Mongolie intérieure.

Chang'e-6 est l'une des missions les plus complexes et les plus difficiles dans le cadre des efforts d'exploration spatiale de la Chine à ce jour. Composée d'un orbiteur, d'une capsule de retour, d'un atterrisseur et d'un module d'ascension, elle a été lancée le 3 mai de cette année et est passée par différentes étapes telles que le transfert Terre-Lune, le freinage près de la Lune, la mise en orbite lunaire et la séparation de la combinaison atterrisseur-module d'ascension et de la combinaison orbiteur-capsule de retour.

Soutenue par le satellite relais Queqiao-2, la combinaison atterrisseur-module d'ascension s'est posée le 2 juin sur la zone d'atterrissage désignée dans le bassin Pôle Sud-Aitken (South Pole-Aitken, SPA) sur la face cachée de la Lune et a effectué des travaux d'échantillonnage.

Le 4 juin, le module d'ascension a décollé de la Lune avec des échantillons et est entré en orbite lunaire. Le 6 juin, il a effectué un rendez-vous et un amarrage avec la combinaison orbiteur-capsule de retour et a transféré des échantillons vers la capsule de retour. Le module d'ascension s'est ensuite séparé de la combinaison et s'est posé sur la Lune sous contrôle terrestre pour éviter de devenir un déchet spatial.

La combinaison orbiteur-capsule de retour a passé 13 jours en orbite lunaire, attendant l'occasion de revenir sur Terre. Après avoir effectué deux manœuvres de transfert entre la Lune et la Terre et une correction orbitale, la capsule de retour s'est séparée de l'orbiteur et a livré les échantillons à la Terre.