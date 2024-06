NASA: un contrat de 843 millions de dollars pour développer un vaisseau spatial spécialement conçu pour pousser la Station spatiale internationale

Bakou, 28 juin, AZERTAC

La NASA a attribué à la compagnie SpaceX un contrat de 843 millions de dollars pour développer un vaisseau spatial spécialement conçu pour pousser la Station spatiale internationale (ISS) hors de son orbite lorsqu'elle atteindra sa mise en retraite en 2030, a annoncé mercredi l'agence spatiale américaine, selon Anadolu.

« Nous avons choisi SpaceX pour développer et livrer le véhicule de désorbitation américain et préparer une désorbitation sûre et responsable de la Station spatiale, après la fin de sa durée de vie opérationnelle en 2030 », a déclaré la NASA dans un post sur la plateforme X.

Ce « véhicule de désorbitation » assurera une descente contrôlée de l'immense station spatiale, évitant ainsi les risques pour les zones peuplées de la Terre, précise le communiqué.

« La sélection d'un véhicule américain de désorbitation pour la Station spatiale internationale aidera la NASA et ses partenaires internationaux à assurer une transition sûre et responsable en orbite terrestre basse à la fin des opérations de la station », a déclaré Ken Bowersox, administrateur associé de la direction des missions des opérations spatiales de la NASA, dans un communiqué.

Le communiqué a précisé qu'après 24 ans de service, l’ISS est le fruit d'un effort de collaboration entre les agences spatiales du Canada, d'Europe, du Japon, de Russie et des États-Unis. Alors que tous les autres partenaires se sont engagés à le maintenir en service jusqu’en 2030, la Russie a indiqué qu’ils pourraient collaborer au projet jusqu’en 2028.

La NASA a souligné que même si une grande partie de l'ISS est réparable ou remplaçable en orbite, des éléments cruciaux tels que les modules d’équipage et les structures en treillis ont une durée de vie limitée à cause de l'usure opérationnelle.

« La NASA a conclu que pousser la Station spatiale internationale hors de son orbite à l'aide d'un véhicule de désorbitation développé par les États-Unis, avec un lieu d’atterrissage final dans une partie reculée de l'océan, est la meilleure option pour la fin de vie de la station », a affirmé l'agence spatiale dans un récent rapport.

Pour l’avenir, la NASA projette de transférer ses activités en orbite terrestre basse vers des installations détenues et exploitées commercialement, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l’exploration spatiale habitée.