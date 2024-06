Les bienfaits du café pour la santé

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le café est l’un des boissons les plus consommées dans le monde. Se réunir autour d’un café est une bonne occasion pour partager un agréable moment avec les amis, la famille ou les collègues. Une tasse de café contient essentiellement de la caféine, des vitamines, des minéraux et de l'acide phénolique aux propriétés antioxydantes, comme le thé vert. Alors, Nescafé présente les bienfaits du café.

1. RICHE EN ANTIOXYDANTS

L'un des plus grands avantages du café est qu'il est riche en antioxydants, les grains de café vert le sont particulièrement. Chaque tasse de café contient ces antioxydants et est particulièrement riche en polyphénols, qui agissent avec d'autres minéraux pour aider votre corps et vos cellules à mieux fonctionner, empêcher les maladies et maintenir une bonne santé en général.

2. STIMULE L’ESPRIT

Le café est riche en caféine, qui est le composant du café qui stimule et active notre corps et notre esprit. Celle-ci contribue à améliorer certaines fonctions cognitives, ainsi que votre mémoire. La caféine nous aide également à rester concentrés, énergisés et alertes.

3. AIDE À PROTÉGER CONTRE LES MAUX DE TÊTE

La caféine est un vasodilatateur naturel, ce qui signifie qu’elle aide à diminuer la pression artérielle en empêchant les muscles de vos veines de se resserrer et de devenir plus étroits. Les personnes souffrant de maux de tête pourraient bénéficier du café, surtout si elles y ajoutent du lait. Cependant, il est important de ne pas en consommer de manière excessive – même 3 tasses de café par jour pourraient être de trop, et cela pourrait facilement devenir un déclencheur de maux de tête et de migraines.

4. IL PERMET AUX ATHLÈTES DE RESTER ACTIFS, ÉNERGISÉS ET ALERTES

Les personnes actives – qu'il s'agisse de faire régulièrement de l'exercice pour garder la forme, ou d’un athlète professionnel – bénéficieront également de la consommation de café, en raison de la teneur en caféine de chaque tasse. Celle-ci contribue à améliorer les performances physiques en aidant le corps à réduire les effets de la fatigue, à améliorer la concentration et à rester alerte et concentré.

5. IL CONTRIBUE À LA PERTE DE POIDS

La caféine est depuis longtemps utilisée pour aider à la perte de poids, souvent dans divers composés, crèmes ou autres produits. En effet, la caféine accélère un processus dans le corps appelé « thermogenèse », c’est-à-dire la façon dont le corps brûle naturellement les graisses. Fait intéressant, le café noir est plus bénéfique pour le corps que le café au lait dans ces cas-là, ce qui pourrait être dû à la teneur en graisses du lait utilisé, ou au sucre ajouté, qui est un facteur connu de prise de poids. Cependant, le café ne doit pas être utilisé seul pour la perte de poids – il est recommandé de combiner votre café quotidien avec de l’exercice régulier, un régime alimentaire sain et nutritif, et un apport abondant en eau. À noter que le café peut provoquer une rétention d’eau dans votre corps, ce qui est l’un des facteurs contribuant à la prise de poids. Une quantité modérée chaque jour vous aidera à profiter des meilleurs bienfaits que le café peut offrir.

6. IL PEUT PROTÉGER CONTRE LE CANCER, LES AVC ET LES MALADIES CORONARIENNES

Une vaste étude réalisée en 2018 par l’Institut national du cancer des États-Unis a montré une corrélation entre une consommation plus élevée de café, et un taux de mortalité plus faible dû au cancer, aux AVC et aux maladies cardiaques. Bien que les résultats ne soient pas définitifs, il est intéressant de constater les éventuels autres bienfaits que le café pourrait avoir sur la santé globale du corps humain.

7. AIDE À COMBATTRE LES MALADIES D’ALZHEIMER ET DE PARKINSON

La relation entre la consommation de café et les maladies neurodégénératives telles que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson est étudiée depuis des années. Il est très possible que la consommation régulière de café puisse réduire la probabilité de ces maladies à l’avenir.

8. RÉDUIT LE RISQUE DE DIABÈTE DE TYPE 2

Un autre bienfait potentiel intéressant du café pour la santé est une réduction de 25 % des risques de diabète de type 2, en consommant un maximum de 3 ou 4 tasses par jour. Les raisons de cette réduction des risques ne sont pas tout à fait claires, mais le café est riche en antioxydants, possède des propriétés anti-inflammatoires et a un impact sur le processus du corps qui brûle les graisses.

9. IL EST BON POUR LE CŒUR

Nous savons déjà que l’un des bienfaits du café est sa capacité de protection contre les maladies coronariennes. Par le passé, le café – et sa forte teneur en caféine – a été associé à un risque accru de maladie cardiaque. Cela est probablement dû au fait que la caféine est un stimulant connu, mais en réalité, boire régulièrement du café – noir ou avec du lait – abaisse la pression artérielle, soulageant ainsi votre cœur. Pour cette raison, même les personnes atteintes d’hypertension peuvent boire du café. Ainsi, une étude publiée dans la revue American Heart Association a montré que, grâce à sa forte teneur en antioxydants, le café pourrait même avoir un effet cardioprotecteur, c.-à-d. qu’il protège activement votre cœur. Sachez que vous obtiendrez les mêmes avantages avec le café décaféiné ! Vous vous demandez peut-être : le café noir a-t-il des bienfaits, ou dois-je y ajouter du lait ? La réponse est simple. Le café au lait et le café noir offrent exactement les mêmes bienfaits !

10. LE PLAISIR DE BOIRE UNE BONNE TASSE DE CAFÉ

Il est vrai que le café présente un large éventail de bienfaits pour la santé – mais cette liste serait incomplète sans mentionner le plaisir de partager un bon café bien chaud. C’est une excellente occasion de le boire entre amis ou au travail avec des collègues. Le café est un élément fédérateur de notre société, vecteur de rencontres.