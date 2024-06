Türkiye : plus d'un million de personnes ont visité les musées et les installations culturelles pendant les vacances

Ankara, 25 juin, AZERTAC

En Türkiye, 1 111 957 personnes ont visité les musées et les sites du patrimoine culturel et historique du pays du 15 au 23 juin, pendant les vacances de l'Aïd al-Adha.

C’est ce qui ressort du service de presse du ministère de la Culture et du Tourisme de Türkiye.

Les ruines de l'ancienne ville d'Éphèse, dans la province d'Izmir, ont suscité le plus grand intérêt parmi les résidents locaux et les visiteurs pendant les vacances. Le nombre de visiteurs ici a atteint 130 000 personnes.

Les places suivantes sont partagées par l'ancienne ville de Hiérapolis dans la province de Denizli (111 027 visiteurs) et le musée en plein air de Göreme en Cappadoce (36 661 visiteurs). Les lieux culturels et historiques d'Antalya, Istanbul, Trabzon et Şanlıurfa ont également été visités par des milliers de touristes.