Le Japon entame son 7e rejet en mer d'eaux contaminées par le nucléaire de Fukushima malgré l'opposition

Bakou, 28 juin, AZERTAC

Le Japon a entamé vendredi la septième série de rejets dans l'océan Pacifique d'eaux usées contaminées par le nucléaire provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi, indique l’agence de presse Xinhua.

Malgré l'opposition des pêcheurs locaux, des résidents et de la communauté internationale, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), l'exploitant de la centrale, a commencé à rejeter les eaux usées radioactives dans la matinée. Il s'agit de la troisième série de rejets pour l'année fiscale 2024.

Comme pour les cycles précédents, environ 7.800 tonnes d'eaux usées seront déversées à environ un kilomètre des côtes de la préfecture de Fukushima par le biais d'un tunnel sous-marin jusqu'au 16 juillet.

Selon TEPCO, la société commencera à démanteler les réservoirs de stockage vides après le déversement des eaux usées, vers le mois de janvier prochain.

La centrale de Fukushima compte environ 1.000 réservoirs de stockage en raison de sa production continue d'eaux usées. TEPCO prévoit de démanteler 21 de ces réservoirs sur une période d'environ un an à partir de janvier prochain, ce qui libérera un espace d'environ 2.400 mètres carrés.

L'incertitude demeure quant au calendrier de démantèlement de la centrale de Fukushima et aux mesures prises pour traiter les eaux usées contaminées, a déclaré à Xinhua Masahide Kimura, membre d'un groupe de campagne antinucléaire japonais.

L'effondrement de maisons, la destruction de routes et le soulèvement du sol le long des côtes causés par le séisme de janvier dernier dans la péninsule de Noto nous ont avertis que les centrales nucléaires ne devraient pas être exploitées au Japon, un archipel sujet aux tremblements de terre, a-t-il poursuivi.

Frappée par un séisme de magnitude 9 et un tsunami le 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima a subi des fusions de cœur qui ont libéré des radiations, entraînant un accident nucléaire de niveau 7, le plus élevé sur l'Echelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (INES).

La centrale a généré une quantité massive d'eaux contaminées par des substances radioactives lors du refroidissement du combustible nucléaire dans les bâtiments des réacteurs. L'eau contaminée est actuellement stockée dans des réservoirs de la centrale nucléaire.

En dépit d'une opposition furieuse, tant au Japon qu'à l'étranger, le déversement dans l'océan des eaux contaminées par le nucléaire de Fukushima a commencé en août 2023.

Au cours de l'année fiscale 2024, TEPCO prévoit de rejeter au total 54.600 tonnes d'eaux contaminées en sept cycles, contenant environ 14.000 milliards de becquerels de tritium.