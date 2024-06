Joe Biden et Donald Trump s'affrontent lors du premier débat de l'élection présidentielle de 2024

Bakou, 28 juin, AZERTAC

Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump sont montés sur la scène du studio de CNN à Atlanta jeudi soir pour le premier débat de l'élection présidentielle de 2024, selon Xinhua.

Sans se serrer la main, le président démocrate sortant Biden et son rival républicain Trump se sont livrés à des échanges féroces durant environ 90 minutes, marqués par de fréquentes attaques personnelles. Ils ont débattu d'une série de sujets, dont la politique économique des Etats-Unis, les dossiers sur l'immigration et la frontière, le droit à l'avortement, la politique étrangère, les soins de santé et le changement climatique.

Les deux candidats se sont mutuellement accusés d'être inaptes à exercer la fonction de président des Etats-Unis. M. Biden a qualifié M. Trump de « loser », soulignant qu'il avait été condamné dans des affaires criminelles, ce qui faisait de lui un « repris de justice ».

M. Trump a répliqué en qualifiant M. Biden de "pire président de l'histoire des Etats-Unis" et en affirmant que les Etats-Unis étaient un "pays en faillite" sous l'administration de M. Biden. Il a également suggéré que M. Biden pourrait faire l'objet de poursuites pénales après avoir quitté ses fonctions.

Au cours du débat, M. Biden a commis plusieurs lapsus et son discours a parfois manqué de clarté. Selon les médias américains, certains démocrates ont été déçus par la prestation de M. Biden.

Bien qu'il ait parlé plus longtemps que M. Biden, M. Trump n'a pas répondu directement à certaines questions et ses déclarations contenaient de nombreuses exagérations et faussetés.

De nombreux téléspectateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux, qualifiant le débat de « désastre », de « catastrophe » et de « perte de temps », exprimant leurs inquiétudes quant à l'avenir des Etats-Unis.

De nombreux sondages montrent que la majorité des électeurs américains se méfient d'un nouvel affrontement Biden-Trump lors de l'élection présidentielle de 2024, la proportion d'électeurs ayant une opinion négative des deux candidats ayant atteint son plus haut niveau depuis 30 ans.

Le deuxième débat présidentiel pour l'élection américaine de novembre prochain, organisé par ABC, aura lieu le 10 septembre.