L’Azerbaïdjan représenté au Festival de musique Makom en Ouzbékistan

Bakou, 28 juin, AZERTAC

L’Ouzbékistan accueille le 2ème Festival international de musique Makom du 27 au 30 juin 2024.

La cérémonie d’ouverture du 2ème Festival international de musique Makom, tenu dans le district de Zaamin de la province de Jizzakh, par le ministère ouzbek de la Culture, avec une présence de haut niveau de 400 participants venant d’environ 80 pays, a eu lieu en présence de S.E. Chavkat Mirzioïev, Président de la République d’Ouzbékistan, et de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Le ministre de la Culture de la République d’Azerbaïdjan, Adil Karimli, a lui aussi pris part à la cérémonie d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture a débuté par une allocution de S.E. le Président Chavkat Mirzioïev, dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux invités, soulignant la fierté de l’Ouzbékistan de son patrimoine culturel, de ses efforts visant sa préservation et valorisation, et de son ouverture à la coopération avec les organisations internationales pour atteindre cet objectif.

Dans son discours, Dr AlMalik s’est dit satisfait de participer à cet événement, saluant les valeurs émanant de l’identité, l’histoire et la géographie de l’Ouzbékistan, et comprenant les symboles de fierté, de générosité, de paix, de justice, d’unité et de cohésion nationale, en plus des ambitions et sacrifices incessants d’un peuple qui maîtrise l’art de réaliser ses rêves afin de consolider son importante position parmi les nations montantes.

Le Directeur général de l’ICESCO a salué le leadership de S.E. le Président Mirzioïev, qui défend la pensée, les sciences et la sagesse, notant l’intérêt que S.E. attache à la culture et à l’avancement du Centre de la civilisation islamique ainsi qu’à la mise en place du Festival de musique Makom. Il a réitéré l’honneur dont jouit l’ICESCO lorsque S.E. le Président l’avait qualifiée d’institution qui « avance sur la bonne voie en se rapprochant des liens de parenté et de la civilisation unificatrice des régions de notre monde islamique. »

Dr AlMalik a également passé en revue les illustres personnalités de l’Ouzbékistan qui ont enrichi la civilisation du monde islamique et la civilisation humaine en général, notamment l’Imam Al-Bukhari qui a apporté de grandes contributions aux sciences duhadith, Al-Khawarizmi qui a découvert les algorithmes, et Ibn Sina qui a jeté les bases de la médecine moderne, en plus d’Al-Biruni qui a fondé la première académie d’astronomie, et Al-Farabi avec son ouvrage créatif sur la cité vertueuse.

Le Directeur général a conclu son discours en réitérant le souci de l’ICESCO d’approfondir sa coopération avec toutes les institutions du pays dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, en vue de préserver le patrimoine et d’encourager les universités et les centres de recherche pour un avenir meilleur.

Par la suite, le spectacle musical a commencé avec des danses et chants traditionnels initiant les participants au patrimoine culturel unique de l’Ouzbékistan.