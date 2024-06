Le Coran ottoman a été vendu pour 730 millions d'euros, un chiffre record en France

Paris, 14 juin, AZERTAC

La filiale lyonnaise de la maison de vente De Baecque a récemment organisé une vente comprenant plusieurs exemplaires du Coran et des objets d'art acquis en Turquie entre 1920 et 1940, récemment découverts dans une vieille malle et finalement vendus pour près de 1,7 million d'euros.

Cette histoire commence avec une vieille malle qui reposait dans le grenier d'une maison depuis des décennies. La petite-nièce du propriétaire l'a récemment découverte alors qu'elle entreprenait de vider la maison. Dans cette malle poussiéreuse, elle a trouvé plusieurs exemplaires du Coran turc datant du début du siècle dernier et des objets d'art du Moyen-Orient rapportés par son aïeul après avoir vécu en Turquie entre les deux guerres mondiales. Après avoir été confiés à la maison de vente De Baecque pour expertise, ils ont été vendus à Lyon pour plus de 1,5 million d'euros.

Me Étienne De Baecque, le commissaire-priseur à la tête de la maison éponyme, s'est réjoui de cette belle histoire et du succès de la vente. Les experts ont rapidement réalisé la grande valeur des objets, notamment d'un Coran à la calligraphie exceptionnelle, ce qui a fait monter les enchères lors de la vente à Lyon le lundi 10 juin. Daté du milieu du XIXe siècle, l'ouvrage en cuir brun, initialement estimé entre 6000 et 8000 euros, a été adjugé pour 730 000 euros.

Ce Coran ottoman se distingue par ses motifs artistiques foisonnants et son calligraphe renommé, Kazasker Mustafa Izzet Efendi, qui a signé cet ouvrage à Istanbul en 1216 après l'Hégire, soit en 1866. Cette pièce unique a suscité un vif intérêt parmi les acheteurs, et le montant final de 730 000 euros pourrait constituer un record pour un Coran en France.

Au cours de cette même vente, une autre pièce d'un célèbre calligraphe du XVIe siècle a été vendue pour 480 000 euros, portant le total des ventes à 1 682 073 euros. Les acheteurs, d'après nos informations, étaient originaires du Moyen-Orient et possédaient d'importantes fortunes.