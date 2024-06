L’ICESCO lance en Indonésie son Camp de formation des jeunes au leadership en matière de climat

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Ont débuté ce mercredi 12 juin 2024 à Bogor en Indonésie, les activités du Camp de formation des jeunes au leadership dans le domaine du climat, que l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), tient en partenariat avec l’Organisation Climat Reality Project – Indonésie, sous le thème : « Le leadership des jeunes, une solution à la crise climatique », avec la participation de 50 jeunes hommes et femmes de 18 pays de l’intérieur et de l’extérieur du monde islamique, sélectionnés parmi 400 candidats, selon le site web de l’ICESCO.

Le Camp, qui se déroulera sur trois jours et marque le début d’une série de camps qui seront organisés par l’ICESCO dans plusieurs de ses États membres, vise à renforcer les capacités des jeunes à développer et mettre en œuvre des projets innovants dans l’action climatique, et contribuer à former une génération de jeunes leaders capables de faire face aux défis climatiques qui menacent l’avenir du monde. Ce Camp s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’ICESCO à renforcer les efforts internationaux pour faire face aux questions climatiques.

Dr Fahman Fathurrahman, expert au Secteur des Sciences et de l’Environnement à l’ICESCO, qui représente l’ICESCO et assure la supervision dudit Camp, a souligné dans son intervention lors de la séance d’ouverture l’importance de l’intégration des jeunes dans la recherche de solutions durables et innovantes, afin de protéger l’environnement et limiter les répercussions du changement climatique, en investissant dans les énergies créatrices des jeunes. Il a passé en revue les efforts que l’ICESCO met en œuvre dans la préservation de l’environnement et la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers la mise à profit de la technologie moderne, dont notamment un concours pour développer la conversion des déchets organiques en barres alimentaires, ainsi que des programmes visant à promouvoir l’agriculture intelligente et la transition vers des villes flexibles, intelligentes et durables.

La séance d’ouverture du Camp a réuni nombre de responsables du ministère de l’Environnement de la République d’Indonésie et des experts dans l’environnement, du changement climatique et la technologie, qui ont salué l’importance du Camp.