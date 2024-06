Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, total et complet à Gaza

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté lundi une résolution visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu global en trois phases pour mettre fin à la guerre à Gaza, selon l’agence de presse Xinhua.

Adoptée à une large majorité avec 14 voix pour et une abstention, celle de la Russie, la résolution exhorte également les deux parties au conflit à mettre pleinement en œuvre les termes de la proposition "sans délai et sans conditions".

Selon la résolution, la première phase comprend un "cessez-le-feu immédiat, total et complet avec la libération des otages, notamment des femmes, des personnes âgées et des blessés, le retour des restes de certains otages qui ont été tués et l'échange de prisonniers palestiniens".

La résolution demande aussi le retrait des forces israéliennes des "zones peuplées" de Gaza, le retour des Palestiniens dans leurs foyers et quartiers dans toute l'enclave, y compris dans le nord, ainsi que la distribution sûre et efficace de l'aide humanitaire sur une grande échelle.

La deuxième phase verrait la fin définitive des hostilités "en échange de la libération de tous les autres otages encore à Gaza et d'un retrait complet des forces israéliennes de Gaza".

Dans la troisième phase, "un grand plan de reconstruction pluriannuel pour Gaza" commencerait et les dépouilles de tous les otages décédés et se trouvant encore à Gaza seraient restituées à Israël.

Le conseil a également insisté sur la disposition de la proposition aux termes de laquelle si les négociations prennent plus de six semaines pour la première phase, le cessez-le-feu se poursuivra aussi longtemps que les négociations continueront.