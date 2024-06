Un tête-à-tête tenu entre les présidents Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan à Ankara MIS A JOUR VIDEO

Ankara, 10 juin, AZERTAC

Un tête-à-tête s’est tenu le 10 juin, à Ankara, entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Les chefs d'Etat ont souligné avec satisfaction que les relations de fraternité, d’amitié et d’alliance entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye se développent très bien dans tous les domaines.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur les questions de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’économie, de l’expansion des relations commerciales, de la défense, de l’industrie militaire et d’autres domaines. L’élargissement des capacités du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars a été mise en valeur et l’importance des activités menées conjointement par les deux pays dans le cadre du développement du Couloir médian a été soulignée.

L’importance de développer encore davantage la coopération entre l’Organisation des États turciques et les deux pays frères et la réunion au sommet informel qui se tiendra à Choucha ont été soulignées une fois de plus.

Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu’il assisterait au sommet informel de Choucha et a exprimé ses félicitations pour l’organisation de la COP29 en Azerbaïdjan.

Le chef de l’État azerbaïdjanais a, une fois de plus, invité le président turc à la COP29.

L’invitation a été acceptée avec plaisir par le président Recep Tayyip Erdogan.

Lors de la réunion, les chefs d’Etat ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales.