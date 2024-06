57 % des Français préféreraient que Macron démissionne en cas de défaite aux élections législatives

Paris, 14 juin, AZERTAC,

D’après un sondage mené par CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, plus de la moitié des Français estiment que le président devrait quitter ses fonctions si la majorité présidentielle perdait lors des prochaines élections législatives.

Cela montre l'importance des enjeux. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron suite à la débâcle de sa majorité et à la victoire du Rassemblement national de Jordan Bardella, des élections législatives anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet à venir. Mais la question demeure : que fera Emmanuel Macron en cas de défaite, voire si le Rassemblement national de Marine Le Pen l'emporte ? Les Français semblent avoir leur avis. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 57 % des Français pensent que le président devrait démissionner si sa majorité échoue aux élections législatives. Selon une autre enquête, le Rassemblement National recueillerait 33 % des intentions de vote, tandis que la Nupes en obtiendrait 23 % et la macronie seulement 18 %, si les élections avaient lieu ce dimanche.

Du point de vue politique, les opinions varient considérablement à gauche, selon le sondage. Les sympathisants de La France insoumise sont majoritairement en faveur (63 %), tandis que les socialistes et les écologistes sont plus partagés, avec seulement 48 % d'approbation pour chacun. Le centre, principalement représenté par Renaissance, se distingue par une forte opposition, avec 70 % de non et seulement 28 % de oui.

Du côté de la droite, une majorité nette des répondants est favorable à la question, avec 75 % de non parmi les membres de la droite (sans l'extrême droite). Ceux des Républicains ne sont favorables qu'à 56 %. Les sympathisants du Rassemblement National affichent une opposition encore plus forte, avec 83 % de non.

En ce qui concerne le sexe, les femmes sont légèrement plus favorables à la question posée que les hommes, avec 59 % de oui contre 55 % pour les hommes. Les hommes ont une opposition plus marquée (44 %) comparée aux femmes (41 %). Cette différence suggère que les femmes sont, dans l'ensemble, un peu plus enclines à approuver la question du sondage.

L'analyse par tranche d'âge révèle des variations significatives. Les moins de 35 ans sont majoritairement en faveur, avec 66 % de oui, notamment les 18 à 24 ans avec 76 %. Cette approbation diminue légèrement avec l'âge : les 25 à 34 ans affichent 59 % de oui, et les 35 à 49 ans 56 %. En revanche, les 50 ans et plus sont plus divisés, surtout les 65 ans et plus, où 53 % sont contre. Ainsi, l'âge joue un rôle clé, les jeunes étant plus favorables et les personnes âgées plus réticentes.