Corée du Sud : le chef de la diplomatie discute avec ses homologues américain et japonais

Le ministre des Affaires étrangères Cho Tae-yul s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa ce vendredi. Ils ont discuté des moyens de réponse après que la Corée du Nord et la Russie ont signé un traité étendant la coopération militaire et économique, selon l’agence de presse Yonhap.

Les tensions ont augmenté après que Pyongyang et Moscou ont signé le traité considéré comme une restauration de l'ère de la guerre froide lors du sommet bilatéral à Pyongyang plus tôt cette semaine. Selon le traité, si l'une des deux parties se retrouve dans une situation de guerre suite à une invasion armée par un pays individuel ou plusieurs nations, l'autre partie doit fournir une aide militaire et d'autres aides sans délai en mobilisant tous les moyens qu'elle possède.

Cho et Blinken ont indiqué que l'accord de renforcement de la coopération militaire et économique mutuelle à travers le traité «constitue une menace significative pour la sécurité à la fois de la Corée du Sud et des Etats-Unis», et «sape gravement la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne et dans la région», a dit le ministère dans un communiqué. «Ils dénoncent fortement cet accord», a ajouté le ministère.

Lors d'un entretien téléphonique séparé avec Kamikawa, les deux ministres ont exprimé leurs «graves préoccupations» sur le renforcement des liens militaires et économiques entre la Corée du Nord et la Russie. Cho a eu ses entretiens téléphoniques depuis New York, où il s'est rendu cette semaine pour assister à une session des Nations unies (ONU).

Cho a appelé Séoul et Washington à travailler étroitement ensemble et prendre l'initiative pour une réponse ferme de la communauté internationale. Cho a expliqué à Blinken les contre-mesures que Séoul prendra, telles que des sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord et les contrôles d'exportation contre la Russie.

Blinken a dit que Washington «envisagerait divers moyens de répondre» aux menaces constituées par Moscou et Pyongyang en relation avec la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne et au-delà. Il a aussi indiqué que les Etats-Unis «soutiendront activement les actions justes de la Corée du Sud» face aux menaces de sécurité.

Les deux parties sont également convenues de faire des efforts pour renforcer la dissuasion étendue et la coopération sécuritaire trilatérale avec le Japon afin de mieux répondre aux menaces nucléaires et de missiles du Nord.

Kamikawa était sur la même longueur d'onde que Cho et les deux ministres sont convenus de poursuivre les consultations de manières bilatérale et trilatérale avec les Etats-Unis afin d'apporter des réponses plus efficaces au renforcement des liens de Pyongyang avec Moscou et à l'accroissement des menaces nucléaires et de missiles du Nord.