Corée du Sud : Une vingtaine de cadavres retrouvés dans l'incendie de l'usine d'Aricell

Bakou, 24 juin, AZERTAC

D'après la police et les autorités de secours, une vingtaine de corps calcinés ont été retrouvés dans l'usine de piles Aricell ravagée par un incendie, au terme d'une opération de recherche à l'intérieur du bâtiment qui a été menée à partir de 15h00, selon Yonhap. L'incendie qui s'est déclenché ce lundi matin à 10h31 dans cette usine située dans la ville de Hwaseong, dans la province du Gyeonggi au sud de Séoul, avait déjà causé un décès et six blessés tandis que les autorités étaient à 14h30 toujours sans nouvelles de 23 des 102 personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment du drame.

Dans un briefing donné à 15h, les autorités avaient confirmé que sur ces 23 personnes, 20 étaient des travailleurs étrangers et deux avaient la citoyenneté sud-coréenne, tandis que la nationalité d'un des disparus n'avait pas pu être établie. Il semblerait que la vingtaine de personnes retrouvées mortes figuraient toutes parmi ces 23 disparus. Avant cette découverte, un homme de nationalité sud-coréenne âgé de la soixantaine a été retrouvé mort et les six blessés sont eu aussi tous de nationalité sud-coréenne. Le feu est parti de l'étage du bâtiment 3 de l'usine de piles, alors que 102 employés se trouvaient dans le bâtiment. Ce bâtiment abritait un stock de 35.000 piles électriques au lithium. Les services de secours se focalisent actuellement sur la recherche des personnes manquant toujours à l'appel.

L'opération d'extinction des feux est toujours en cours et le bilan pourrait encore s'alourdir avec le temps. Un officiel des autorités de secours a estimé que «les personnes avec lesquelles nous avons perdu contact restent nombreuses, et donc il pourrait y avoir plus de victimes». Le feu s'est déclaré dans cette usine de deux étages en structure de bêton armée d'une surface de 2.300 mètres carrés, et la cause de cet incendie n'a pas encore été déterminée.

Les incendies dans les usines qui utilisent du lithium, un produit chimique hautement toxique et inflammable, sont difficiles à éteindre. Les autorités de secours ont mobilisé 50 véhicules et 145 pompiers. Eteindre du lithium en feu ne peut pas se faire avec les méthodes classiques, c'est pourquoi les pompiers ont beaucoup de difficulté à maîtriser et éteindre cet incendie. En réaction, le président Yoon a ordonné aux autorités ce lundi matin de secourir davantage de personnes enfermées à l'intérieur.