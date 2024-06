France : La mère de Nahel appelle à une « marche silencieuse » pour commémorer la mort de son fils

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Mounia Merzouk, la mère de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un policier en juin 2023, appelle à une « marche silencieuse » le 29 juin pour honorer la mémoire de son fils, indique l’agence Anadolu.

Dans Le Parisien, elle explique qu'elle avait initialement prévu une marche « contre l'impunité policière », mais que le premier tour des élections législatives a motivé ce changement.

« Le 29 juin, il n'y aura pas de place pour la politique. Il ne s'agira que de Nahel », déclare-t-elle, en évoquant également Fouad et Adam, les deux passagers présents lors du drame. Après la mort de Nahel, des émeutes avaient éclaté en France, ce qui pousse aujourd'hui Mounia Merzouk à appeler à un rassemblement calme et digne. Elle assure que « les jeunes de Nanterre feront tout pour qu'il n'y ait aucun débordement ».

Seule la mère de Nahel prendra la parole pour saluer « la mémoire de (son) fils » et rappeler son appel à la justice. Le nouveau maire de Nanterre, Raphaël Adam, pourrait être présent si Mounia Merzouk le souhaite, selon BFMTV. La préfecture de police des Hauts-de-Seine examine encore la demande d'autorisation pour cet événement.

Cette marche silencieuse se présente comme une tentative de commémoration apaisée, un an après l'événement tragique qui a profondément marqué la France et suscité un débat national sur les questions de justice et de maintien de l'ordre en France.

La sœur d'une victime de violence policière, interrogée en mars par Anadolu, avait appelé à l'abrogation de la « loi Cazeneuve », qu'elle avait décrite comme un « permis de tuer ». Cette revendication était également partagée par Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise (LFI), qui a évoqué la mort d’un jeune homme à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), mercredi 13 mars, suite à une intervention policière.