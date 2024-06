Sondage Législatives : forte progression du RN, la gauche s'affirme, le camp Macron se maintient

Bakou, 21 juin, AZERTAC

À moins de deux semaines des élections législatives anticipées (30 juin et 7 juillet), la scène politique française est en pleine mutation, selon Anadolu. La récente dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par le président Emmanuel Macron, après les élections européennes, a déclenché une campagne électorale intense. Le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, publié ce jeudi, met en lumière les nouvelles dynamiques électorales.

Avec une participation prévue à 64 %, « l’union des droites » menée par le Rassemblement national (RN) atteint 34 % des intentions de vote, enregistrant une hausse de 15 points par rapport aux législatives de 2022. Cette alliance, qui inclut les partisans d'Éric Ciotti non affiliés aux Républicains, affiche une progression notable.

Le Nouveau Front populaire, qui rassemble les Insoumis, socialistes, écologistes et communistes, obtient 29 % des voix, soit une augmentation de 4,5 points par rapport aux résultats de la Nupes en 2022. Malgré des divisions internes sur des questions internationales et des investitures controversées, cette coalition attire la majorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (92 %), bien qu'elle soit moins performante auprès des socialistes (71 %) et des écologistes (76 %).

Le camp de la majorité présidentielle, malgré une défaite récente aux européennes, se maintient à 22 % des intentions de vote, accusant une baisse de 4 points par rapport à 2022. Néanmoins, ce résultat est perçu positivement par les analystes, car il reflète la force des candidats locaux et des sortants. « C’est un signe encourageant, car contrairement aux européennes, on prend ici en compte les contextes locaux et le poids des députés sortants », explique Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’Ifop.

Les Républicains, quant à eux, semblent déstabilisés par l'alliance annoncée avec le RN par leur président Éric Ciotti, n'obtenant que 6 % des intentions de vote, en chute de 7 points par rapport à 2022. Le parti nationaliste Reconquête, dirigé par Éric Zemmour, reste marginal avec seulement 2 % des voix, peinant à s'imposer après des divisions internes, selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, publié ce jeudi.