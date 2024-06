Le président azerbaïdjanais : Une approche très réfléchie de l'utilisation des énergies renouvelables doit être appliquée

Bakou, 22 juin, AZERTAC

L’Azerbaïdjan n’a pas besoin d’autant d’énergies renouvelables que nous le prévoyons et notre objectif est donc l’exportation, a estimé le président Ilham Aliyev dans son interview accordée à la chaîne de télévision Euronews.

Le chef de l’Etat a indiqué : « Une approche très réfléchie de l'utilisation des énergies renouvelables devrait être appliquée afin que l'électricité soit produite autant que possible et que le gaz naturel soit économisé afin qu'il puisse être transporté principalement vers l'Europe, car il est actuellement nécessaire. De nombreuses questions qui dépendent uniquement de notre agenda interne et doivent être résolues, je suis convaincu qu'elles seront pleinement réalisées. Cependant, nous devons résoudre les problèmes qui nécessitent un partenariat international avec nos partenaires ».