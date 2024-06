La Chine lance un nouveau satellite astronomique

Bakou, 24 juin, AZERTAC

La Chine a lancé un satellite astronomique, fruit de près de 20 ans de travail acharné entre scientifiques chinois et français, afin de capturer les sursauts de rayons gamma qui scintillent comme des feux d'artifice au fin fond de l'univers, selon l’agence de presse Xinhua.

Le satellite, le Space-based Multi-band Variable Object Monitor (SVOM), a été lancé à 15h00 (heure de Beijing) par une fusée Longue Marche-2C depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), selon l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC).

Le satellite a été envoyé en orbite à plus de 600 kilomètres au-dessus de la Terre et a été conçu pour durer cinq ans, mais les scientifiques estiment qu'il pourrait être opérationnel jusqu'à 20 ans.

"Nous sommes impatients de faire d'importantes découvertes, telles que les premiers sursauts gamma qui se sont produits lorsque l'univers était encore enfant, ce qui nous aidera à étudier l'évolution cosmique", a déclaré Wei Jianyan, chercheur principal chinois de SVOM, qui travaille à l'Observatoire astronomique national de l'Académie des sciences de Chine.

"Nous espérons également découvrir des sursauts gamma spéciaux et rares, et peut-être même de nouveaux types de sursauts. Par exemple, notre satellite est adapté à la recherche de ce que l'on appelle les kilonovas, des explosions lumineuses de rayonnement électromagnétique qui se produisent lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision et fusionnent", a relevé M. Wei.

"Une telle détection serait d'une grande importance pour l'étude de l'évolution stellaire et pour répondre à des questions scientifiques très intéressantes telles que l'origine des éléments lourds comme l'or et l'argent dans l'univers", a ajouté M. Wei.

Les sursauts gamma, généralement de très courte durée, sont les phénomènes explosifs les plus violents de l'univers après le Big Bang. Ils se produisent lors de l'effondrement d'étoiles massives ou de la fusion d'étoiles compactes binaires. L'observation et la recherche approfondies des sursauts gamma nous aideront à comprendre certaines des questions fondamentales de la science, a souligné M. Wei.

Les principaux objectifs scientifiques de SVOM comprennent la recherche et la localisation rapide de divers sursauts gamma, la mesure complète et l'étude des propriétés du rayonnement électromagnétique de ces sursauts, l'étude de l'énergie noire et de l'évolution de l'univers à travers ces sursauts, et l'observation des signaux électromagnétiques associés aux ondes gravitationnelles, selon M. Wei.

Bertrand Cordier, chercheur principal français de SVOM, qui travaille au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, a déclaré : "En utilisant les sursauts gamma comme outil d'observation de l'univers primitif, nous pouvons peut-être observer les premières étoiles. C'est très intéressant, car c'est le seul moyen d'obtenir des informations sur l'univers à cet âge."

"Nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre pour la détection des sursauts gamma. J'espère que nous découvrirons de nouvelles choses, de nouveaux objets que nous ne connaissons pas encore", a ajouté M. Cordier.

Quatre instruments scientifiques sont installés sur le satellite, dont deux ont été développés par la Chine et deux par la France. Ces quatre instruments peuvent offrir un large champ de vision et permettre des observations de haute précision. Leurs champs de vision sont capables de couvrir un quart du ciel entier, ce qui facilite le repérage des sursauts imprévisibles et fugaces dans l'espace. Dès qu'une cible est détectée, le satellite se tourne automatiquement vers elle et entreprend une observation de longue durée et de haute précision, a expliqué M. Wei.

Un réseau de transmission en temps réel permettra de réaliser des observations intégrées sans précédent depuis l'espace et au sol. Immédiatement après avoir découvert une cible, le satellite enverra au sol, dans la minute qui suit, des données préliminaires sur la position et l'heure, ce qui permettra aux télescopes de différentes bandes sur la Terre de se diriger vers elle.

Et si les scientifiques découvrent une cible intéressante dans l'espace depuis le sol, ils peuvent utiliser le système de navigation par satellite BeiDou de la Chine pour commander au SVOM de pointer vers elle dans un délai d'environ cinq minutes.

"Auparavant, la réponse la plus rapide parmi les satellites astronomiques similaires au niveau mondial prenait environ 20 minutes. Il s'agit donc d'un progrès considérable", a affirmé M. Wei.

Le SVOM n'est pas seulement un satellite, mais un système complexe qui utilise des instruments reliés entre eux, à la fois dans l'espace et au sol. Et ces instruments peuvent communiquer en très peu de temps. "Nous sommes en mesure d'observer les sursauts gamma dans les longueurs d'onde allant des rayons gamma à l'infrarouge. C'est unique", a précisé M. Cordier.

La Chine et la France ont mis en place une équipe commune d'une centaine de scientifiques, les membres chinois et français représentant respectivement environ 60% et 40%. Chaque membre de l'équipe a un accès égal à toutes les données scientifiques, et les données scientifiques de SVOM seront partagées avec la communauté internationale de l'astronomie.

La conception globale, le développement et l'exploitation en orbite du satellite du projet de SVOM, ainsi que l'analyse des données et la publication des résultats de la recherche scientifique, ont été ou sont réalisés par la Chine et la France.

Soutenu par les dirigeants des deux pays, ce projet constitue une coopération de haut niveau entre la Chine et la France, deux acteurs majeurs de l'espace.

Le SVOM est une contribution que les scientifiques et ingénieurs chinois et français ont apportée à la communauté astronomique internationale au fil d'années de coopération, en intégrant des ressources de haute technologie des deux pays, a déclaré Liu Yunfeng, directeur adjoint du département de la coopération internationale de l'ANEC.

Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le SVOM est un projet de coopération historique entre les gouvernements des deux pays, caractérisé par des technologies innovantes et des défis importants. Les deux parties ont maintenu la confiance et l'assistance mutuelles, et le champ de leur coopération est large, profond, étendu et de haute qualité, ce qui conduit à des résultats gagnant-gagnant et offre un modèle pour la coopération entre la Chine et d'autres pays, a ajouté M. Liu.