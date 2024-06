Communiqué de presse de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 20 juin un coup de fil du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Lors de l’entretien téléphonique, Antony Blinken a salué les progrès obtenus dans l’avancement de l’agenda de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, soulignant que les États-Unis étaient déterminés à continuer de soutenir la normalisation des relations entre les deux pays. Il a invité les parties à signer prochainement le traité de paix. Soulignant l’importance que les États-Unis attachaient à leurs relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan, le Secrétaire d’État a mis en valeur la coopération constructive entre les deux pays pour atteindre des objectifs communs dans les domaines du changement climatique et du secteur de l’énergie. Antony Blinken a déclaré que son pays soutenait les relations bilatérales renouvelées et renforcées avec l’Azerbaïdjan. Il a également ajouté que les États-Unis ne ménageraient pas leurs efforts pour assurer le succès de la COP29, qui sera organisée en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a évoqué que la paix avait été assurée dans la région et que la partie azerbaïdjanaise avait été à l'initiative du texte et des principes sous-jacents du traité de paix, soulignant que les efforts visant à faire progresser sur une base bilatérale le processus de normalisation et l’agenda de paix étaient poursuivis. Saluant la détermination des États-Unis à contribuer à l’agenda de paix, le président de la République a mis en valeur l’importance de mettre fin aux revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan en Arménie, sur la base de la constitution, des lois pertinentes et des règlements internes de ce pays, afin de faire avancer l’agenda de paix.

Le président Ilham Aliyev a souligné qu’il était grand temps de mettre officiellement un terme aux activités du Groupe de Minsk de l’OSCE, devenu non fonctionnel, ainsi qu’à toutes les institutions associées, afin de tourner définitivement la page du conflit, qui appartient au passé.

Le président Ilham Aliyev a abordé la coopération réussie de longue date entre les deux pays dans le secteur de l’énergie. Il a salué la collaboration fructueuse entre les délégations des deux pays dans la lutte contre le changement climatique et les préparatifs de la COP29, et a remercié les États-Unis pour leur intention de soutien visant à assurer le succès de la COP29. Le chef de l’État a fait savoir que l'Azerbaïdjan attachait de l’importance à ses relations avec les États-Unis et soutenait le renforcement et l’élévation des liens bilatéraux à un niveau qualitativement nouveau.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’échange de lettres de haut niveau entre les deux pays, aux visites réciproques des délégations, et ont procédé à un échange de vues sur des questions importantes telles que les droits de l’homme, la démocratie et le respect de la primauté des lois internes dans les pays.