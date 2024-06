Pluies torrentielles au Salvador : Plus de 800 personnes évacuées

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Les pluies torrentielles qui frappent le Salvador depuis vendredi ont fait onze morts et forcé plus de 880 personnes à évacuer, a déclaré lundi la Commission nationale de protection civile, selon Xinhua.

Luis Alonso Amaya, directeur du système national de protection civile, a déclaré lors d'une conférence de presse que trois mineurs figuraient parmi les victimes décédées et que les chutes d'arbres étaient à l'origine de plusieurs des morts.

Le ministre de l'Intérieur, Juan Carlos Bidegain, a indiqué que plus de 117 abris existants pouvaient accueillir jusqu'à 6.400 personnes. Actuellement, 34 de ces abris sont utilisés et hébergent 882 personnes, dont 443 adultes et 439 mineurs.

Pour aider à protéger les vies, l'Assemblée législative a décrété dimanche un état d'urgence national de 15 jours, a ajouté M. Bidegain.

Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Fernando Lopez, plusieurs régions du pays ont connu des précipitations continues pendant plus de 16 heures, en particulier dans l'ouest.

"Nous aurons des accumulations assez importantes (de pluie) au cours de la semaine, en particulier dans la zone côtière et volcanique", a averti M. Lopez, ajoutant que les conditions météorologiques pourraient commencer à s'améliorer d'ici mercredi.

Cette série de fortes pluies au Salvador a été provoquée par deux systèmes de basse pression au-dessus de la région d'Amérique centrale, qui pourraient donner naissance à un cyclone dans les 48 prochaines heures, selon les prévisions météorologiques.

Le gouvernement salvadorien a signalé que les pluies ont jusqu'à présent provoqué 42 glissements de terrain.