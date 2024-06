L’ICESCO réaffirme son engagement à éradiquer le travail des enfants et à garantir leur bien-être

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le 12 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants, pour mettre en lumière l’un des phénomènes sociaux les plus dommageables pour les enfants à travers le monde, qui s’est aggravé avec l’intensification des conflits et des crises. Cette journée est l’occasion de souligner la nécessité pour la communauté internationale d’unir ses forces afin d’éradiquer le travail des enfants, en accord avec le thème de cette année : « Respectons nos engagements : mettons fins au travail des enfants », selon le site web de l’IICESCO.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion pour confirmer son engagement à contribuer à l’éradication du travail des enfants et à améliorer leur bien-être dans le monde entier, en fournissant un environnement sain, sûr et inclusif pour tous les enfants, adolescents et jeunes, à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets pratiques.

Dans ce cadre, l’ICESCO a lancé l’initiative de protection, réhabilitation et leadership des enfants, des adolescents et des femmes, qui comprend plusieurs programmes, dont le Prix ICESCO pour la protection des enfants et le renforcement des capacités dans le domaine de la santé mentale, l’organisation du Festival des enfants de la paix, la mise en œuvre de programmes éducatifs et de communication pour contribuer à réduire le travail des enfants, et l’initiative de réhabilitation des enfants des rues par le football.

L’ICESCO souligne l’importance de l’éducation et du soutien aux familles pour contribuer à la lutte contre le travail des enfants et s’engage à protéger les enfants de l’exploitation et à leur fournir des environnements sûrs pour apprendre, jouer et grandir. L’ICESCO appelle les gouvernements, les commissions nationales pour l’éducation, les sciences et la culture, ainsi que les parties prenantes, à unir leurs efforts pour mettre fin au travail des enfants et assurer un climat où chaque enfant peut réaliser ses rêves dans des environnements favorables à son développement.