L'Allemagne accueille le Championnat d'Europe de l'UEFA 2024

Bakou, 14 juin, AZERTAC

L'Allemagne accueille l'EURO 2024, après avoir été désignée pour organiser la 17e édition du Championnat d'Europe de l'UEFA lors d'une réunion du Comité exécutif de l'UEFA à Nyon, le 27 septembre 2018 ; la Turquie était le seul autre pays en lice, selon le site officiel de l’UEFA. L'Allemagne de l'Ouest a accueilli l'édition 1988, mais ce sera la première fois que l'Allemagne réunifiée organise le Championnat d'Europe de l'UEFA. La Coupe du Monde de la FIFA 2006 s'est également déroulée dans le pays.

Quand l'EURO 2024 se tient-il ?

La phase finale de l'UEFA EURO 2024 se tient du 14 juin au 14 juillet 2024. La phase de groupes se déroule jusqu'au 26 juin et la phase à élimination directe commence le 29 juin.

En tant que pays organisateur, l'Allemagne figure dans le Groupe A et occupe la position A1. Elle joue donc le match d'ouverture, contre l'Écosse, à la Munich Football Arena, le vendredi 14 juin. L'Allemagne et l'Allemagne de l'Ouest ont participé à tous les EURO depuis 1972. L'Allemagne de l'Ouest a remporté les éditions 1972 et 1980, tandis que l'Allemagne réunifiée a triomphé à EURO 96.

La liste des pays qualifiés

Le tirage au sort du tournoi final a eu lieu à Hambourg le samedi 2 décembre.

Tirage de la phase finale :

Groupe A : Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse

Groupe B : Espagne, Croatie, Italie, Albanie

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre

Groupe D : Pologne*, Pays-Bas, Autriche, France

Groupe E : Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine*

Groupe F : Turquie, Géorgie*, Portugal, Tchéquie

Quel est le format de la phase finale ?

Le format de la phase finale est le même que celui de l'UEFA EURO 2020. Les deux premiers de chacun de six groupes et les quatre meilleurs troisièmes composent le tableau final, qui démarre en huitièmes de finale.

L'Olympiastadion, à Berlin, accueillera la finale le dimanche 14 juillet 2024.

Quelles sont les villes de l'EURO 2024?

Les dix sites choisis pour accueillir les matches du tournoi incluent neuf des stades utilisés lors de la Coupe du Monde 2006 et la Düsseldorf Arena.

La Munich Football Arena organisera des matches pour un deuxième EURO successif. Le stade du Bayern Munich faisait en effet partie des 10 arènes sélectionnées pour accueillir l’UEFA EURO 2020.

Les stades sont les suivants :

Berlin : Stade olympique de Berlin (capacité : 71 000 places)

Cologne : Stade de Cologne (43 000)

Dortmund : Stade du BVB Dortmund (62 000)

Düsseldorf : Arena de Düsseldorf (47 000)

Francfort : Arena de Francfort (47 000)

Gelsenkirchen : Arena AufSchalke (50 000)

Hambourg : Volksparkstadion de Hambourg (49 000)

Leipzig : Stade de Leipzig (40 000)

Munich : Fussball Arena de Munich (66 000)

Stuttgart : Arena de Stuttgart (51 000)