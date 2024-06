Le président Ilham Aliyev présente ses vœux aux Azerbaïdjanais pour l’Aïd al-Adha

Bakou, 14 juin, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé ses vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Le président de la République a présenté ses vœux cordiaux à son peuple ainsi qu’à tous les Azerbaïdjanais vivant dans les différentes régions du monde à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

« À l’occasion de l’Aïd al-Adha, qui est l’incarnation de la solidarité spirituelle des musulmans du monde entier, les croyants ont l’occasion de démontrer qu’ils sont prêts à tout sacrifice pour Allah et la religion, éprouvant la joie d’être proches du Tout-Puissant.

La religion de l’Islam, qui a apporté une contribution exceptionnelle à la culture humaine et au trésor des idées scientifiques et philosophiques, constitue une étape importante dans la formation de la vision du monde et le développement national et culturel du peuple azerbaïdjanais. Le rôle des valeurs islamiques progressistes dans la création du climat de coexistence exemplaire basé sur le respect et la confiance mutuels, ainsi que dans la préservation de la diversité ethnique et culturelle jusqu’à nos jours dans notre pays, où les représentants de différentes ethnies et religions vivent comme une famille, est indéniable.

Les fêtes religieuses, y compris les cérémonies de sacrifice, sont devenues une célébration de l’unité nationale et spirituelle, de la bienveillance et de la compassion dans notre société. En ces jours de fête, des événements de charité et d'assistance sociale sont organisés dans toutes les régions de notre pays et l’immortelle mémoire de nos martyrs est commémorée avec un profond respect », indique le président Ilham Aliyev.

« Dans l’espoir que vos prières et sacrifices pour la prospérité et la paix de notre peuple seront acceptés par Allah, j’adresse une fois de plus mes vœux chaleureux à chacune et à chacun d’entre vous », conclut le président de la République.