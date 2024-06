Mehriban Aliyeva partage une publication liée à l’Aïd al-Adha

Bakou, 16 juin, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur sa page Instagram officielle à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

« Chers compatriotes !

Je vous félicite, ainsi que l’ensemble des musulmans, à l’occasion de l’Aïd al-Adha ! Que vos prières et vos sacrifices soient exaucés par Allah ! Je présente mes vœux de bonne santé, d’amour, de joie et de bonne humeur à chacun d’entre vous. Que cette fête suscite des intentions pures et de bons sentiments dans les cœurs, apporte du bien, de la sérénité et du bonheur à chaque foyer !

Avec un profond respect et amour,

Votre MEHRIBAN », indique la publication.