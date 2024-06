La voie semble désormais ouverte pour que Mark Rutte succède à Jens Stoltenberg

Rotterdam, 19 juin, AZERTAC,

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et la Slovaquie ont annoncé leur soutien à la nomination de Mark Rutte en tant que prochain secrétaire général de l'OTAN, levant ainsi l'un des derniers obstacles à cette désignation. Viktor Orban, initialement opposé à la candidature de Rutte, a changé de position après avoir obtenu des garanties nécessaires.

Mark Rutte est désormais largement favori pour succéder au Norvégien Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'OTAN d'ici à la fin de l'année. Il a reçu le soutien de la plupart des membres de l'Alliance, y compris des États-Unis. Cependant, jusqu'à présent, il faisait face à l'opposition de Viktor Orban, qui soutenait l'ancien président roumain Klaus Iohannis, le seul autre candidat.

Jens Stoltenberg, actuel secrétaire général de l’OTAN, a déclaré depuis Washington lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken : « Je pense qu'il est évident que nous sommes proches d'une décision au sein de l'Alliance. Et c'est, à mon avis, une bonne nouvelle. »

Mark Rutte a assuré que, s'il obtenait ce poste, la Hongrie ne serait pas obligée de participer aux activités de l'OTAN en Ukraine. Viktor Orban a confirmé sur le réseau social X que, compte tenu de cet engagement, la Hongrie est prête à soutenir la candidature de Rutte. Il a accompagné son message d'une lettre dans laquelle Rutte affirme « soutenir pleinement » l'accord en ce sens conclu avec Jens Stoltenberg lors d'une visite à Budapest.

Outre la Hongrie et la Slovaquie, plusieurs autres pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, soutiennent la candidature de Mark Rutte. La Turquie a également annoncé son accord en avril. La Roumanie, qui présentait Klaus Iohannis comme candidat, n'a pas encore donné son feu vert officiel, bien que des diplomates de l'OTAN s'attendent à ce qu'Iohannis se retire bientôt de la course.

Avec le soutien de Budapest et de Bratislava, la voie semble désormais ouverte pour que Mark Rutte succède à Jens Stoltenberg, dont le mandat s'achève le 1er octobre. La confirmation de la nomination de Rutte semble imminente, marquant un tournant significatif dans la direction future de l'OTAN.