Ilham Aliyev : La coopération entre les partis politiques des pays de l’Organisation des États turciques joue un rôle important dans la réalisation des objectifs communs

Bakou, 15 juin, AZERTAC

Il est indéniable que la coopération mutuellement bénéfique des partis politiques des pays de l’Organisation des États turciques joue un rôle important dans la réalisation des objectifs communs.

C’est ce qui a été noté dans le message de félicitations adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux participants à la conférence internationale sur le thème « Organisation des États turciques : vers de nouveaux objectifs stratégiques dans le contexte des réalités géopolitiques et des cataclysmes mondiaux », organisée à Choucha.

« Je suis convaincu que l’événement organisé par le Parti Nouvel Azerbaïdjan dans la ville de Choucha, capitale de la culture du monde islamique, à une date remarquable pour le peuple azerbaïdjanais, le Jour du salut national et l’anniversaire de la signature de la Déclaration de Choucha, revêt donc une signification symbolique particulière ainsi qu’une importance morale et politique. Cet événement contribuera énormément au développement des relations multilatérales, au renforcement de l’unité dans le monde turcique et à la réalisation de nouveaux objectifs », a souligné le chef de l’État.