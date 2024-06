L’Arabie saoudite mobilise ses énergies humaines et matérielles au service des pèlerins

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le Royaume d'Arabie saoudite a accordé la plus grande attention au Hajj et à la Omra depuis l'unification du pays par le fondateur le roi Abdul Aziz Al Saud - que Dieu lui fasse miséricorde -, et la succession de ses fils après lui au pouvoir, chacun d'eux a mis au service des pèlerins et des accomplisseurs de la Omra et s'occupe des affaires des deux saintes mosquées de La Mecque et de Médine, où l'État a attribué un ministère chargé des affaires du Hajj et de la Omra et de l'organisation des secteurs et des départements travaillant dans ce domaine, selon l’UNA, Union des agences de presse de l’OCI.

L'État, par l'intermédiaire du ministère du Hajj et de la Omra, a préparé un ensemble de systèmes intelligents qui facilitent les pèlerins du Hajj, représentés dans le système de chemin électronique pour les pèlerins à l'étranger, qui est un système intégré depuis le début du travail des contrats obligatoires tels que le logement, le transport et la subsistance, jusqu'au départ des pèlerins, car le système de chemin électronique et son contenu de contrats assurent la transparence et la capacité de supervision pour suivre la mise en œuvre et l'étendue de l'engagement de chaque partie à mettre en œuvre ses responsabilités sous la supervision du ministère du Hajj et de la Omra.

Le système de chemin électronique pour les pèlerins nationaux s'appuie sur les systèmes et les données d'un portail électronique avancé pour afficher les différents programmes de services offerts par les entreprises et les institutions de pèlerins nationaux.

En ce qui concerne les pèlerins à l'étranger, le Ministère du Hajj et de la Omra a facilité les démarches des pèlerins à l'étranger et a adopté une méthodologie basée sur la transparence, car elle exige les démarches des pèlerins à l'étranger, y compris la signature d'accords sur les arrangements pour la saison du Hajj entre les délégations des pays et le Ministère du Hajj et de la Omra, conformément aux contrôles et conditions engagés par chaque partie, et a équipé le système de chemin électronique pour les pèlerins à l'étranger et l'enregistrement des prestataires de services dans le Royaume du logement, du transport, de la subsistance, des services des institutions des chefs de secte.

Des contrats obligatoires de logement, de subsistance et autres ont également été mis en œuvre entre les représentants des pèlerins des bureaux des affaires du Hajj et les entreprises touristiques avec les prestataires de services et le contrôle de la qualité des performances, et après avoir rempli les contrats, les données des pèlerins sont saisies et envoyées aux autorités concernées pour délivrer des visas du Hajj.

La présidence générale pour les affaires de la Grande Mosquée et de la mosquée du Prophète s'efforce également de fournir des services aux visiteurs pour leur permettre d'accomplir des rites religieux dans un environnement sûr et pur, où la présidence fournit via son site Web de nombreux services qui peuvent être consultés, et la présidence a alloué sur son site Web une partie spéciale pour la Grande Mosquée et une autre pour la mosquée du Prophète pour permettre aux visiteurs de voir les installations des mosquées et les services qui sont disponibles dans chacune d'elles.

Et du côté du volontariat au Hajj, le ministère du Hajj et de la Omra a consacré sur son site Web la page « Be Help », qui est une initiative concernant le volontariat pendant la période du Hajj, afin d'organiser le processus de volontariat, de tirer le meilleur parti des efforts des volontaires et d'assurer la qualité des services de volontariat pour les pèlerins, dans les domaines où le volontariat est disponible, tels que la réception et l'adieu aux pèlerins, l'orientation et l'orientation, la traduction et le volontariat médical, le volontariat environnemental, le volontariat des médias - nouveaux médias, en plus des applications fournies par l'État du Hajj et de la Omra sur les appareils intelligents qui fournissent des services. Les plus importantes de ces applications, notamment les services du Hajj, les services de la Omra, l'application Manaskana et l'application de bracelets de lecture pour les pèlerins et les exécutants de la Omra.

Sur le plan de la sécurité, le ministère de l'Intérieur a renforcé ses forces des chefs des forces de sécurité du Hajj à La Mecque Al-Mukarramah en élaborant des plans de sécurité, de circulation et d'organisation pour la saison du Hajj, soulignant que la sécurité de la patrie est une ligne rouge, la sécurité des pèlerins est une ligne rouge et la sécurité des sentiments est une ligne rouge, et les forces de sécurité du Hajj s'opposeront fermement à tout ce qui affecte la violation de la sécurité ou de l'ordre et empêcheront toutes les actions affectant la sécurité et la sûreté des pèlerins.

L'une des tâches et responsabilités des forces de sécurité du Hajj est d'intensifier la présence de sécurité sur le terrain afin d'accélérer le suivi de tous les types de cas et d'observations de sécurité, de réagir rapidement par des mesures appropriées à cet égard, de prendre des mesures préventives pour prévenir la criminalité, de lutter contre les vols à la tire et tout phénomène négatif qui affecte la sécurité et la sûreté des pèlerins, et d'équilibrer la circulation dans les centres de contrôle de sécurité aux entrées de la ville de La Mecque et des lieux saints et des routes qui y mènent .

Les forces spéciales d'urgence de la présidence de la sécurité de l'État s'efforcent de maintenir la sécurité et l'ordre à La Mecque, à Médine et dans la capitale sainte, d'assurer la protection des invités du Royaume, d'empêcher les contrevenants aux règles du Hajj d'atteindre les sentiments, de gérer les mouvements de foule, d'organiser le lancement de braises conformément aux plans de sécurité et de gérer les foules sur la place sud de la Grande Mosquée de La Mecque.

Pendant ce temps, l'aviation de sécurité travaille sur des vols de reconnaissance pour assurer la fluidité du trafic pour les pèlerins, assurer la sécurité des routes menant aux lieux saints contre les infiltrés non autorisés du Hajj, soutenir les secteurs de la sécurité dans leurs tâches et soutenir les services humanitaires dans les opérations d'évacuation médicale, de sauvetage et de lutte contre les incendies.

En outre, la Défense civile du Hajj s'efforce d'intensifier le travail de supervision préventive dans la capitale, les lieux saints et Médine en termes de mise en œuvre et d'application des aspects préventifs et de sensibilisation, des aspects opérationnels, de la fourniture de services humanitaires, de la gestion de la situation par le biais du centre d'opérations Al-Mashaer, de l'activation du rôle des volontaires dans la capitale sainte et les lieux saints, du soutien aux forces Haram et de la coopération avec les agences gouvernementales.

Du côté des chemins de fer, les chemins de fer saoudiens « SAR » ont annoncé que le train des lieux saints était prêt à desservir les pèlerins pour commencer l'opération effective de la saison du Hajj pour l'année 1445 AH, qui commence le matin du septième jeudi du mois de Dhu al-Hijjah, à condition qu'il commence par le transfert des pèlerins de Mina à Arafat le soir du huitième jour du mois de Dhu al-Hijjah.

Au cours de la dernière période, le train des lieux saints a été témoin de travaux d'exploitation préparatoires, qui ont vu la conduite de 7852 voyages en train, tandis que quatre simulations complètes de la saison du Hajj ont été menées afin de tester l'état de préparation du train à servir les pèlerins et à faciliter leurs déplacements entre les lieux saints, car cela s'est produit après le début des expériences en deux phases : la première, qui a duré un mois complet, au cours duquel les systèmes, les équipements et les trains ont été testés, tandis que la deuxième phase, qui a duré soixante jours, au cours de laquelle les trains ont été testés. Progressivement pour atteindre la pleine préparation grâce à l'opération complète simulée pour opérer la saison du Hajj.

Il a mené des opérations de maintenance et d'essai pour assurer l'état de préparation du Train des Lieux Saints et de ses gares, en appliquant les normes de sécurité et les exigences de qualité les plus élevées pour s'assurer que le train circule entre neuf gares réparties dans les Lieux Saints (trois dans chacun des sites du Hajj à Arafat, Muzdalifah et Mina, dont les dernières stations atteignent le quatrième étage du pont Jamarat).Le ministère de la Santé du Royaume d'Arabie saoudite a également mobilisé ses énergies humaines et matérielles, son expertise et son expérience accumulées au fil des décennies dans la médecine de foule pour servir les pèlerins qui affluent de tous les côtés vers la Bekaa pure, répondant à l'appel de Rahman, car le Royaume accueille chaque année des millions de musulmans de tous les continents et pays du monde pour effectuer le Hajj et la Omra, ce qui est une responsabilité et un honneur qui lui incombe de protéger les délégations de pèlerins des maladies et des épidémies de manière préventive, curative et ambulancière, et de leur fournir les meilleurs services de santé.

L'un des services les plus importants fournis par le ministère de la Santé pendant la saison du Hajj aux pèlerins est la médecine préventive et les services de santé publique, où le ministère de la Santé se concentre en tête de ses priorités sur les aspects préventifs des pèlerins, et suit les développements et les changements qui se produisent dans la situation sanitaire mondiale en coopération et en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé et les organismes de santé internationaux tels que les Centres internationaux de contrôle des maladies.

L'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) a également intensifié ses efforts et les services fournis aux pèlerins en développant le trafic aérien, en plus des initiatives les plus importantes et des programmes qualitatifs fournis dans les aéroports du Royaume pour servir les pèlerins, qui s'inscrivent dans les objectifs de la stratégie du secteur, notamment : L'initiative « Makkah Road » mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur en coopération avec les autorités compétentes et vise à faciliter les procédures pour les pèlerins pour venir dans le Royaume, en achevant toutes les procédures d'arrivée avant que les pèlerins ne quittent leur pays, y compris les procédures douanières et de passeport, et leur contribution En réduisant les temps d'attente et en améliorant le flux de pèlerins dans les aéroports, au profit de plus de 240 000 pèlerins, l'initiative « Baggageless Travel Initiative » qui permet aux pèlerins d'effectuer leurs procédures de voyage et leurs bagages, de recevoir des étiquettes de bagages et de monter à bord de l'avion depuis leur résidence, en plus de l'« Initiative de préchargement des colis de Zamzam » visant à précharger les colis de Zamzam sur les vols de transit.

Enfin, le Jawazat saoudien a annoncé l'arrivée de (1 547 295) pèlerins de l'extérieur du Royaume par les ports internationaux jusqu'à la fin du lundi 4/12/1445 AH, pendant la saison du Hajj pour cette année à travers tous les ports aériens, terrestres et maritimes du Royaume. Des ports aériens, terrestres et maritimes internationaux dotés des derniers dispositifs techniques sur lesquels des cadres humains qualifiés travaillent dans différentes langues.