Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre le Premier ministre bulgare

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mardi le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, Dimitar Glavchev, en marge de la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine à Berlin.

Lors de la rencontre, les parties ont déclaré attacher de l’importance du développement des relations bilatérales basées sur le partenariat stratégique, ont exprimé leur volonté d’intensifier leurs efforts pour renforcer encore davantage le partenariat dans divers domaines, notamment dans l’énergie, l’agriculture, le tourisme, le transport, l’infrastructure, les innovations et les investissements mutuels.

Les deux parties ont souligné que l’acheminement du gaz naturel azerbaïdjanais par le Corridor gazier méridional vers la Bulgarie via l’interconnecteur Bulgarie-Grèce, la coopération croissante dans le domaine de l’énergie, y compris l’énergie verte, et les efforts communs dans le cadre du projet « Anneau de la solidarité », contribuaient considérablement aux relations bilatérales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l’importance des consultations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Bulgarie en vue de maintenir un dialogue politique continu.

Le ministre a également informé son homologue de la situation actuelle et des réalités existantes dans la région pendant la période post-conflit et des projets de restauration et de reconstruction à grande échelle en cours dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.

Les parties ont également mis en valeur l’importance d’intensifier le dialogue politique entre les deux pays pour identifier de nouveaux domaines prometteurs de coopération et renforcer la coopération au sein des organisations internationales, ainsi que celle entre les parlements.

Les parties ont également échangé sur d’autres sujets d’intérêt mutuel, y compris celles régionales.