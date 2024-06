Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et allemande se rencontrent en Allemagne

Bakou, 11 juin, AZERTAC

En marge de son voyage d’affaires en Allemagne, le ministre Djeyhoun Baïramov a rencontré mardi 11 juin Annalena Berbok, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne.

Lors de la rencontre, les ministres ont indiqué qu’ils attachaient une grande importance aux relations entre l’Azerbaïdjan et l’Allemagne et qu'ils étaient intéressés par l’expansion de la coopération.

Au cours de la rencontre, il a été souligné qu’il existait des opportunités supplémentaires pour la coopération avec la partie allemande dans le cadre de l’organisation par l’Azerbaïdjan de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) cette année. Dans ce contexte, l’importance de l’organisation conjointe réussie du Dialogue de Petersberg et de la Conférence de Bonn en cours a été mise en valeur.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a abordé la situation actuelle et les réalités dans la région pendant la période post-conflit, le processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et a souligné les problèmes et opportunités existants dans le cadre du processus de paix. Dans ce contexte, il a été indiqué que la revendication persistante contre l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans la Constitution arménienne constitue un obstacle à la signature de l’accord de paix.

Les discussions ont également porté sur d'autres questions régionales d’intérêt mutuel.