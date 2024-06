France / Elections européennes : le ministère de l'Intérieur publie les résultats complets

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le ministère français de l'Intérieur et des Outre-mer a confirmé, lundi, les tendances des résultats des élections européennes annoncées la veille, en publiant les résultats complets de ce scrutin et qui demeurent provisoires en attendant les éventuels recours et les délais du contentieux, selon Anadolu.

Selon les nouveaux chiffres disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, la liste du Rassemblement national conduite par Jordan Bardella obtient 31,37% des suffrages correctement exprimés, suivie de la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Hayer avec 14,6%, arrive ensuite la liste socialiste conduite par Raphaël Glucksmann avec 13,83%, tout juste après, La France insoumise avec 9,89%, celle des Républicains (LR) de François-Xavier Bellamy avec 7,25%, Europe Ecologie de Marie Toussaint avec 5,5% et enfin La Reconquête de Marion Maréchal soutenue par Eric Zemmour qui obtient 5,47% des voix.

Les autres listes (31) obtiennent moins de 5%, seuil minimum requis pour obtenir un siège au Parlement européen.

Après compilation, le Rassemblement national obtient 30 sièges au nouveau parlement européen, Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann obtiennent 13 sièges chacun, La France insoumise décroche 9 sièges et les listes de Marie Toussaint et Marion Maréchal obtiennent 5 sièges chacune.

Pour rappel, plus de 49 millions de Français étaient appelés aux urnes dimanche 9 juin pour renouveler leur représentation au Parlement européen, dont le siège est basé à Strasbourg.

Le taux de participations provisoire en France était de 52,5%, contre 51% dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.

La montée historique de l'extrême droite en France a amené le président français Emmanuel Macron à dissoudre le parlement et à appeler à des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet prochain.