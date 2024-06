Le président Ilham Aliyev participe à l'inauguration du complexe touristique des Volcans de boue VIDEO

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a participé à l'inauguration du complexe touristique des Volcans de boue dans le territoire du village de Goboustan de l’arrondissement d'Abchéron.

Fouad Naghiyev, président de l'Agence nationale du tourisme, a informé le chef de l'État des travaux effectués dans le complexe.

Le complexe touristique des Volcans de boue s'étend sur une superficie de 12 hectares et comprend un bâtiment administratif. L'infrastructure touristique nouvellement construite a créé plus de 60 opportunités d'emploi pour les résidents locaux, en particulier ceux des régions environnantes. Le centre d'information touristique du complexe comprend une salle d'exposition et un atelier.

Un restaurant de 110 places a été construit sur place.