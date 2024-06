Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le 13 juin, c’est la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme.

Cette Journée est célébrée tous les 13 juin depuis 4 ans. Cette date commémore le jour où, pour la première fois, l’ONU a adopté sa première résolution historique sur l’albinisme. Une troisième résolution a proclamé le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme et a été célébrée pour la première fois en 2015.

L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Dans presque tous les cas d'albinisme, les deux parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation (mélamine) sur les cheveux, la peau et les yeux (albinisme oculo-cutané), et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle.

La prévalence de l’albinisme varie dans le monde. En Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Les estimations oscillent entre 1 cas sur 5 000 et 1 cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne, où cette condition est plus répandue. On ne dispose cependant que de peu de données relatives à la prévalence de l’albinisme par pays.