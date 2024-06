Le président Aliyev : Les relations entre les pays de l’Organisation des États turciques est un facteur important pour la stabilité, la sécurité et le développement

Bakou, 15 juin, AZERTAC

« Dans des circonstances où les normes juridiques internationales sont gravement violées et où des approches sélectives basées sur des doubles standards sont appliquées, la mise en œuvre d’une politique visant à protéger les intérêts nationaux et à répondre aux défis actuels constitue l’un des objectifs principaux des États indépendants », a écrit le président Ilham Aliyev dans son message de félicitations aux participants à la conférence internationale portant sur le thème « Organisation des États turciques : vers de nouveaux objectifs stratégiques dans le contexte des réalités géopolitiques et des cataclysmes mondiaux » tenue à Choucha.

« Les pays se réunissant au sein de l’Organisation des États turciques, qui avance avec confiance vers de nouveaux objectifs stratégiques et est devenu un centre de pouvoir croissant dans la politique mondiale, sont confrontés à des défis similaires ces derniers temps. Les relations entre les pays membres de cette organisation, qui attire l’attention du monde en tant que nouveau modèle d’alliance, sont basées sur les principes d’amitié et de fraternité, de compréhension mutuelle, de partenariat égal et de coopération diversifiée, constituent un facteur très important pour la stabilité, la sécurité et le développement aux niveaux national, régional et mondial », a noté le président de la République.