Bakou, 14 juin, AZERTAC

Boeing enquête sur un nouveau problème de qualité concernant son 787 Dreamliner après avoir découvert que des centaines de fixations ont été mal installées sur le fuselage de certains avions non livrés, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Le dernier d'une série de problèmes de fabrication affectant le constructeur américain concerne le serrage incorrect, dans une usine Boeing, de plus de 900 fixations par avion, réparties de manière égale entre les deux côtés du fuselage de l'appareil, ont indiqué les deux personnes.

Il n'y a pas d'inquiétude immédiate pour la sécurité des vols, mais Boeing s'efforce de comprendre la cause du problème et décidera de l'ampleur des travaux à effectuer, le cas échéant, une fois l'enquête terminée, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées.

Boeing a confirmé les vérifications en réponse à une question de Reuters jeudi et a déclaré qu'il ne voyait que peu ou pas d'impact sur les livraisons.

« Notre équipe 787 vérifie les fixations sur le côté de la carrosserie de certains avions 787 Dreamliner non livrés afin de s'assurer qu'elles sont conformes à nos spécifications techniques. La flotte en service peut continuer à fonctionner en toute sécurité », a déclaré un porte-parole.

« Nous prenons le temps nécessaire pour nous assurer que tous les avions répondent à nos normes de livraison avant la livraison. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et la FAA (Federal Aviation Administration) et les tenons informés.

La FAA a indiqué dans un communiqué que Boeing avait révélé qu'il était possible que des fixations de fuselage aient été mal installées sur certains avions 787. "La FAA enquête et travaille en étroite collaboration avec Boeing afin de déterminer les actions appropriées et d'assurer une correction immédiate dans le système de production.

L'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré qu'il entendrait les personnes présentes sur place lors d'une visite prévue vendredi dans une usine de Boeing 787 en Caroline du Sud.

Les actions de Boeing ont d'abord chuté de 1,7 % avant de réduire leurs pertes et de rester stables.

Le constructeur américain d'avions fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation et de ses clients depuis l'incident survenu le 5 janvier, au cours duquel un petit 737 MAX exploité par Alaska Airlines a dû effectuer un atterrissage d'urgence après qu'un panneau du fuselage a explosé en plein vol.

Le dernier défaut de fabrication a été découvert dans l'usine de Caroline du Sud, où la peau légère en composite de carbone du 787 est fixée à des supports squelettiques à l'intérieur des sections du fuselage, appelés longerons.

Les sources ont indiqué que les fixations concernées avaient été serrées du mauvais côté, en utilisant la tête au lieu de l'écrou associé.

En janvier, Boeing a publié un bulletin d'information à l'intention de ses fournisseurs, exposant les pratiques à suivre pour s'assurer que les boulons sont correctement serrés, à la suite d'inspections de 737 MAX 9 cloués au sol dans le sillage de l'explosion.

Les données de suivi ont confirmé que les livraisons de 787 se poursuivent, bien qu'à un rythme plus lent que d'habitude, à la suite d'un précédent ralentissement de la production sans lien avec l'incident. Selon FlightRadar24, un modèle de 787-10 est parti mercredi à destination de son client européen.

Les compagnies aériennes s'inquiètent des retards de livraison existants, certains acheteurs estimant les délais moyens à plusieurs mois. (Zonebourse)