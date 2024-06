Tbilissi, 18 juin, AZERTAC

L’Arménie coopèrera avec KNDS France dans le domaine militaro-technique.

Un accord de coopération militaro-technique a été signé entre le ministère de la Défense d’Arménie et KNDS France dans le cadre de la visite de travail de Suren Papikyan, ministre arménien de la Défense, en France.

Il convient de noter qu’en 2015, les sociétés Nexter et Krauss Maffei Wegmann (KMW), respectivement systémier intégrateur du Leclerc et du Leopard, se sont regroupées au sein de KNDS afin de devenir le leader européen de la défense terrestre. Cette consolidation unit les forces vives et le savoir-faire des deux groupes pour mieux adresser les marchés export face à une concurrence de plus en plus active et répondre aux besoins des armées française et allemande.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 2,4 milliards d'euros et un carnet de commandes d'environ 10,6 milliards d'euros, la gamme de produits de KNDS comprend des chars de combat, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie, des systèmes d'armes, de la robotique, des munitions, des services clients, des systèmes de gestion de combat, des solutions de formation, des solutions de protection et une large gamme d'équipements. KNDS France compte aujourd’hui 4 000 collaborateurs en France et en Europe et plus de 250 références produits.