Bakou, 13 juin, AZERTAC

La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle prévoyait d'imposer des droits de douane provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine à partir du 4 juillet, selon Xinhua.

Ce faisant, la partie européenne ignore les faits et les règles de l'OMC, ignore les appels contraires des gouvernements et industries de nombreux Etats membres de l'UE, et persiste dans ses pratiques protectionnistes. Une telle mesure enfreint non seulement les droits et intérêts légitimes de l'industrie chinoise des véhicules électriques, mais nuit également gravement aux chaînes d'approvisionnement automobiles mondiales, y compris au sein de l'UE.

La Commission européenne a dévoilé mercredi les taux des divers droits provisoires qu'elle imposerait sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine, des taux allant de 17,4 à 38,1 %.

De nombreux dirigeants politiques et économiques européens ont cependant exprimé une forte opposition à ce projet. Le PDG de BMW, Oliver Zipse, a critiqué ce plan comme étant "la mauvaise voie à suivre", et a déclaré qu'imposer de tels tarifs nuirait au développement des constructeurs automobiles européens et aux intérêts européens eux-mêmes.

L'ancienne commissaire européenne aux Transports, Violeta Bulc, a déclaré à Xinhua que plutôt que d'ériger des barrières commerciales, il serait préférable d'adopter une approche coopérative permettant aux consommateurs européens de bénéficier des améliorations continues des technologies chinoises de véhicules électriques.

L'analyste politique croate Kresimir Macan a quant à lui dit à Xinhua que la décision de la Commission aurait à long terme un impact négatif sur le développement de l'industrie automobile européenne.

La Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE a fait remarquer que la décision de la Commission européenne portait non seulement atteinte aux droits et intérêts légitimes des constructeurs automobiles chinois et européens et des entreprises de la chaîne d'approvisionnement associées, mais déformait aussi l'environnement de concurrence équitable pour les entreprises chinoises sur le marché européen, et aurait en outre un impact négatif sur les échanges économiques et commerciaux bilatéraux habituels dans le domaine automobile et les secteurs affiliés.

Les retombées de ces mesures mettront à mal les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'UE ainsi que leurs relations bilatérales, a ajouté la chambre.

Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a noté que la partie européenne négligeait les faits et les règles de l'OMC, ignorait les objections fortes et répétées de la Chine, ne tenait pas compte des appels contraires des gouvernements et industries de nombreux Etats membres de l'UE, et persistait dans ses mesures protectionnistes. La Chine a en conséquence exprimé sa grave préoccupation et son profond mécontentement, et le secteur industriel chinois s'est déclaré profondément déçu et résolument opposé à cette décision.

Le porte-parole a exhorté l'UE à corriger immédiatement son erreur, à mettre sérieusement en œuvre l'important consensus de points de vue atteint lors de la récente réunion trilatérale entre les dirigeants chinois, français et européens, et à résoudre correctement les frictions économiques et commerciales par le dialogue et la consultation.

La Chine suivra de près les actions ultérieures de l'UE, et prendra résolument toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes de ses entreprises, a ajouté le porte-parole.