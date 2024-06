Ministère turc de la défense : Signature de contrats avec les États-Unis pour l'achat de F-16

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Des contrats ont été signés entre la Türkiye et les Etats-Unis au sujet de l’acquisition de F-16 aux Etats-Unis. Les délégations respectives travaillent actuellement sur les détails, ont révélé des responsables du ministère turc de la Défense, indique l’agence de presse Anadolu.

Zeki Akturk, porte-parole du ministère turc de la Défense répondait aux questions des journalistes lors d'un point de presse hebdomadaire, tenu ce jeudi à Ankara.

"Les contrats ont été signés et les détails sont en cours de discussion entre les délégations respectives. Les détails seront communiqués publiquement une fois que les décisions auront été prises", a-t-il fait savoir.

Il s'est également exprimé au sujet des prétendues élections locales que l'organisation terroriste PKK/PYD/YPG/SDF prévoyait d'organiser dans le nord de la Syrie. Celles-ci ont fait l’objet d’un report.

"Par le passé, notre président (Recep Tayyip Erdogan) et notre ministre de la défense nationale (Yasar Guler) ont lancé les avertissements nécessaires pour que ces élections ne se tiennent pas. Nous avons prévenu que ces soi-disant élections devraient être complètement annulées plutôt que reportées", a-t-il précisé.

Et de poursuivre : "Ces prétendues élections planifiées par l'organisation terroriste sont contraires à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous réitérons notre avertissement selon lequel elles devraient être complètement annulées et non reportées".