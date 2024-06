Chine : la première éolienne offshore de 18 mégawatts installée au Guangdong

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Une éolienne offshore à entraînement semi-direct de 18 mégawatts a été installée avec succès dans une base d'essai côtière à Shantou, ville de la province chinoise du Guangdong (est), indique l’agence de presse Xinhua.

Selon son concepteur, Dongfang Electric Corporation, il s'agit de la plus grande éolienne offshore installée au monde.

Le diamètre du rotor de l'éolienne est de 260 mètres et la surface balayée est de plus de 53.000 mètres carrés, ce qui équivaut à la superficie de 7,4 terrains de football standards.

Sa production annuelle moyenne d'électricité s'élève à 72 millions de kWh, soit suffisamment pour répondre à la demande en électricité d'environ 36.000 ménages pendant un an, tout en économisant plus de 22.000 tonnes de charbon standard et en réduisant les émissions de dioxyde de carbone de plus de 59.000 tonnes par an, selon la société.