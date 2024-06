En 2023, le rejet de visa Schengen a coûté près de 54 millions d'euros aux demandeurs africains

Paris, 13 juin, AZERTAC

En 2023, les demandeurs africains de visa Schengen ont perdu près de 54 millions d'euros à cause des refus de visa. Depuis le 11 juin, les frais de demande de visa court séjour pour l'espace Schengen ont augmenté de 10 euros, atteignant ainsi 90 euros, sans remboursement en cas de refus. Les Algériens ont été les plus affectés, ayant dépensé plus de 13 millions d'euros en demandes rejetées, suivis par les Marocains avec près de 11 millions d'euros, puis les Égyptiens, les Nigérians et les Tunisiens. Les Sénégalais ont payé 2,11 millions d'euros pour des demandes refusées dans près de 70% des cas. Le taux de refus dépasse même 70% pour les demandeurs du Congo-Brazzaville, de Guinée, du Mali et de Guinée-Bissau. Globalement, les Africains ont représenté 41% des pertes financières dues aux refus de visa pour l'espace Schengen, et ces coûts devraient augmenter en 2024 avec la hausse des frais de demande.