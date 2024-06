Bruxelles : L’assistant du président azerbaïdjanais participe à un dialogue politique dans le format OTAN+Azerbaïdjan

Bakou, 14 juin, AZERTAC

L’assistant du président de la République et chef du Département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, a effectué une visite en Belgique les 12 et 13 juin.

Hikmet Hadjiyev a participé à un dialogue politique dans le format OTAN+Azerbaïdjan. Des représentants des Etats alliés ont également été présents au dialogue organisé au siège de l’OTAN à Bruxelles.

L’assistant du président de la République a mené des discussions avec les représentants des Etats alliés sur l’état actuel et les perspectives du partenariat Azerbaïdjan-OTAN, le rôle de son pays dans le développement des liaisons de transport régionales et l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe, les préparatifs de la COP29, l’agenda de climat et de solidarité verte, ainsi que le processus de normalisation et l’avancement de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie,.

Les représentants des Etats alliés ont souligné leur soutien à l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

L’accent a été mis sur l’importance du rôle de l’Azerbaïdjan dans les liaisons de transport régionales et l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe. Les participants ont salué les efforts de l’Azerbaïdjan dans la transition vers l’énergie verte et lutte contre le changement climatique, exprimant leur soutien à la présidence azerbaïdjanaise de la COP29

Hikmet Hadjiyev a également rencontré James Appathurai, Secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN, Javier Colomina, représentant spécial du Secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase et l'Asie centrale, et Zeki Levent Gumrukcu, représentant permanant de la Türkiye auprès de l’OTAN.

Ensuite, le 5e dialogue sur la sécurité entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne a été organisé. La délégation de l’Union européenne a été dirigée par le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, Enrique Mora.

Les discussions ont porté sur la situation actuelle et les réalités dans la région pendant la période post-conflit, le développement du processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la lutte contre la menace des mines terrestres dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, les questions de sécurité régionale et internationale, ainsi que les perspectives de développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE dans divers domaines.

La partie de l’Union européenne a souligné le rôle important de l’Azerbaïdjan en termes de stabilité et de développement de la région pendant la période post-conflit. Elle a salué la contribution de l’Azerbaïdjan à la sécurité de l’Europe, ajoutant que l’UE était intéressée par le développement de la coopération mutuellement bénéfique avec l’Azerbaïdjan dans divers domaines.

Lors de sa visite, Hikmet Hadjiyev est intervenu aussi lors de la table ronde,organisée par Egmont- l'Institut Royal des Relations Internationales. Il a informé les participants de l’agenda actuelle de la coopération Azerbaïdjan-UE, du processus de paix entre son pays et l’Arménie et des questions régionales.

L’assistant du président de la République a tenu une rencontre avec Jan Hoogmartens, directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de Belgique. Les parties ont discuté de l’état actuel et des perspectives des liens bilatéraux entre les deux pays.

Hikmet Hadjiyev a accordé des interviews aux médias de masse réputés.