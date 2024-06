La Hongrie ne participera pas aux efforts de l'OTAN en faveur de l'Ukraine

Bakou, 12 juin, AZERTAC

La Hongrie ne participera pas aux efforts de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en faveur de l'Ukraine, a déclaré mercredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban, selon l’agence de presse Xinhua.

Son gouvernement a reçu des garanties selon lesquelles, dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, la Hongrie n'aurait pas à participer à des actions militaires en dehors du territoire de l'OTAN, a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

"Nous avons reçu tout ce qui était nécessaire pour résoudre les problèmes actuels. Les négociations avec le secrétaire général ont été difficiles, mais constructives", a déclaré M. Orban.

M. Stoltenberg a pour sa part annoncé que les deux parties étaient parvenues à un consensus selon lequel la Hongrie s'abstiendrait de bloquer les décisions de l'OTAN.

En ce qui concerne l'Ukraine, il a noté que M. Orban avait clarifié la position de la Hongrie : "Aucun personnel hongrois ne sera déployé dans ces activités et aucun fonds hongrois ne sera utilisé pour les soutenir".

Malgré cela, la Hongrie permettra aux autres alliés de l'OTAN d'aller de l'avant avec leurs initiatives. "Le Premier ministre m'a assuré que la Hongrie ne soutiendrait pas ces efforts, mais qu'elle permettrait aux autres alliés d'aller de l'avant", a dit Jens Stoltenberg.

Bien que la Hongrie soit membre de l'OTAN et de l'Union européenne, M. Orban entretient des liens diplomatiques et économiques étroits avec la Russie depuis le début du conflit russo-ukrainien et se montre très critique à l'égard de Bruxelles et de Washington.

Dans une interview accordée récemment à des médias hongrois, il a jugé que tout devait être fait pour arrêter la propagation de la guerre. Selon lui, "si une guerre majeure éclate en Europe, nous serons tous perdants".