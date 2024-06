Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le 17 juin, c’est la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.

Alors que près de 40 % des terres de la planète se dégradent et que des hectares sont perdus chaque seconde, les gouvernements, les entreprises et les communautés doivent se mobiliser pour inverser la tendance et protéger la Terre, a déclaré le chef de l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans un message fort à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée chaque année le 17 juin, selon le site officiel de l’ONU.

« Chaque seconde, environ quatre terrains de football de terres saines sont dégradés », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. « La sécurité, la prospérité et la santé de milliards de personnes dépendent de terres prospères qui soutiennent les vies, les moyens de subsistance et les écosystèmes, mais nous vandalisons la Terre qui nous soutient ». La désertification, la dégradation des sols et la sécheresse figurent actuellement parmi les défis environnementaux les plus pressants.

Unis pour la terre

Le thème de la journée est « Unis pour la terre. Notre héritage. Notre avenir, qui met en lumière l'avenir de la gestion des terres, la ressource la plus précieuse de la planète pour assurer la stabilité et la prospérité de milliards de personnes dans le monde ».

Des terres saines nous fournissent non seulement près de 95 % de la nourriture consommée dans le monde, mais bien plus encore. Elles habillent et abritent les gens, fournissent des emplois et des moyens de subsistance et protègent les communautés contre l'aggravation des sécheresses, des inondations et des incendies de forêt.

Comme le rappelle le thème de la Journée mondiale de cette année, nous devons être « unis pour la terre », a-t-il déclaré. « Les gouvernements, les entreprises, les universitaires, les communautés et bien d'autres doivent s'unir et agir ».

Nous savons ce que nous devons faire

La croissance démographique, associée à des modes de production et de consommation non durables, alimente la demande en ressources naturelles, exerçant une pression excessive sur les terres au point de les dégrader.

Dans le même temps, la désertification et la sécheresse entraînent des migrations forcées, exposant chaque année des dizaines de millions de personnes au risque de déplacement.

Sur les huit milliards d'habitants que compte la planète, plus d'un milliard de jeunes de moins de 25 ans vivent dans les pays en développement, en particulier dans les régions dont la subsistance dépend directement de la terre et des ressources naturelles. La création de perspectives d'emploi pour les populations rurales est une solution viable qui permet aux jeunes d'accéder à des possibilités d'éco-entreprenariat et, dans le même temps, de transposer les meilleures pratiques à plus grande échelle.

« Nous savons ce que nous devons faire », a déclaré le chef de l'ONU. « La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) l'énonce clairement. Alors que nous célébrons le trentième anniversaire de la Convention, le monde doit accélérer considérablement le rythme de sa mise en œuvre ».

Pour ce faire, il a indiqué qu'il fallait créer une dynamique en vue de la Conférence des États parties à la CCD (COP16) à Riyad et veiller à ce que les jeunes soient entendus lors des négociations. « Ensemble, semons les graines d'un avenir prospère pour la nature et l'humanité », a-t-il déclaré.